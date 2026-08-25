快訊

美國鄉村音樂天后桃莉芭頓辭世享壽80歲 川普下令降半旗

聽新聞
0:00 / 0:00

根基、達欣工訂單大增

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

科技業接單大爆發，營造三虎喜迎建廠工程大單，包括根基（2546）、達欣工、潤弘來自晶圓廠、科技廠營造訂單接不完，今、明年營運有望繼續攀峰，其中，根基第2季毛利率、營益率、獲利率表現直追洋基工程、聖暉等「廠務四雄」，扮科技廠房最強推手。

根基上半年繳出稅後純益11.59億元優異成績，獲利逼近去年全年，每股純益8.89元、再創同期新高；達欣工上半年稅後純益16.32億元、獲利幾乎看齊去年全年，每股純益達6.5元，潤弘上半年EPS也逾5元。

在最新一季財報中，這三家營造公司展現了不同的營運特色：根基因高毛利軌道與科技廠辦工程集中認列，單季毛利率與營益率位居三者之冠，展現強勁的本業獲利爆發力。

潤弘憑藉核心的預鑄工法切入半導體建廠，單季利潤率與長期營運皆維持在穩定高標，訂單能見度高；達欣工是目前的在手訂單王。

達欣工前七月營收158.22億元、年增22.05%；根基緊追在後，今年前七月根基營收達131.09億元、年增率達18.75%；潤弘前七月營收達189.02億元、年增13.3%。

在建廠商機加持，讓營造三虎獲利突飛猛進，根基上半年繳出稅後純益達11.59億元，獲利逼近去年全年，每股純益8.89元、再創同期新高；達欣工上半年稅後純益達16.32億元、獲利也幾乎看齊去年全年，每股純益達6.5元、同步創高；潤弘上半年稅後純益也達15.77億元、年增21.7%，每股純益也達5.08元，維持高水準表現。

根基營造第2季在高雄建廠工程訂單挹注下，單季毛利率衝上18.49%、創新高，單季稅後純益達9.73億元，較去年同期2.63億元激增2.7倍，單季每股稅後純益（EPS）高達7.46元，推升整體上半年獲利創新高。

目前達欣工在手工程訂單達998億元，其中未完工工程餘額達393億元，又以廠房工程272億元最多、占比約近七成，其次為商辦58億元、住宅40億元，比重個達15%、10%。

達欣工程日前在法說會中表示，看好未來五年AI高需求，廠房興建需求高，達欣工將積極擴大科技廠房工程，因此廠房工程占營運比重會從目前逾七成再向上提高，未來營運、獲利能見度表現會更值得期待。

營造股王潤弘之前表示，在高科技智能建廠需求，加上來自政府土木工程案量持續放大、社會住宅招標擴大，及北中南大型開發案陸續釋出，還有危老、都更等四大強勁需求，對營造市場、公司營運「非常正面」。

達欣 聖暉 毛利率 EPS

延伸閱讀

達興材衝刺半導體市場

零壹法說會／客戶訂單需求強勁 備貨量增加

台灣櫻花法說會／集團擘劃新成長藍圖 將從單一產品走向完整居家規劃

富邦金：台股AI基本面有撐

相關新聞

漢測攻晶片測試商機 預計9月下旬上櫃

興櫃股王漢測（7856）昨（25）日舉行上櫃前法說會，總經理王子建表示，搶搭AI、高頻高速晶片測試商機，晶圓測試（CP）端熱管理模組是下半年至明年最大成長引擎，相關營收明年可望較今年倍增。

永豐金前七月賺贏去年全年 總座談股利政策：仍以現金為主

永豐金控昨（25）日舉行第2季法說會，受惠銀行、證券等核心業務表現亮眼，前七月稅後純益達289.32億元，年增89%，已超越2025年全年獲利，每股稅後純益達1.96元，獲利續創高峰。

中租上半年每股賺5.84元 受惠營運成本下降

租賃龍頭中租控股昨（25）日舉辦第2季法人說明會，中租上半年繳出稅後純益108.27億元、年成長3%的佳績，EPS達5.84元。董事長陳鳳龍表示，中租股利政策不變，只要獲利提升，股利的絕對金額就會提高。

泓德能源旗下小金雞 星星電力12月登興櫃

再生能源系統廠泓德能源（6873）旗下小金雞星星電力預計今年12月登錄興櫃，明年11月轉掛牌上市，為國內綠電族群再添生力軍，藉此擴大營運規模，挹注母公司業績。

台智雲衝主權AI業務

華碩集團旗下台智雲（7735）看好今年營運持續成長，尤其主權AI衍生的相關商機，台智雲總經理吳漢章昨（25）日指出，政府主權AI相關需求仍是主要動能，金融業今年也看到出現不少需求。整體而言，台智雲今年持續成長，預估營收將優於去年。

來億上半年EPS 4.53元

製鞋大廠來億-KY（6890）公布第2季合併財報，合併營收108.23億元、年減4.3%，毛利率17.41%，較上季增加5.76個百分點、較去年同期增加1.41個百分點，稅後純益9.42億元，季增401%、年增9.3%，每股稅後純益3.78元，獲利為單季同期次高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。