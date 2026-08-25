根基、達欣工訂單大增

科技業接單大爆發，營造三虎喜迎建廠工程大單，包括根基（2546）、達欣工、潤弘來自晶圓廠、科技廠營造訂單接不完，今、明年營運有望繼續攀峰，其中，根基第2季毛利率、營益率、獲利率表現直追洋基工程、聖暉等「廠務四雄」，扮科技廠房最強推手。

根基上半年繳出稅後純益11.59億元優異成績，獲利逼近去年全年，每股純益8.89元、再創同期新高；達欣工上半年稅後純益16.32億元、獲利幾乎看齊去年全年，每股純益達6.5元，潤弘上半年EPS也逾5元。

在最新一季財報中，這三家營造公司展現了不同的營運特色：根基因高毛利軌道與科技廠辦工程集中認列，單季毛利率與營益率位居三者之冠，展現強勁的本業獲利爆發力。

潤弘憑藉核心的預鑄工法切入半導體建廠，單季利潤率與長期營運皆維持在穩定高標，訂單能見度高；達欣工是目前的在手訂單王。

達欣工前七月營收158.22億元、年增22.05%；根基緊追在後，今年前七月根基營收達131.09億元、年增率達18.75%；潤弘前七月營收達189.02億元、年增13.3%。

在建廠商機加持，讓營造三虎獲利突飛猛進，根基上半年繳出稅後純益達11.59億元，獲利逼近去年全年，每股純益8.89元、再創同期新高；達欣工上半年稅後純益達16.32億元、獲利也幾乎看齊去年全年，每股純益達6.5元、同步創高；潤弘上半年稅後純益也達15.77億元、年增21.7%，每股純益也達5.08元，維持高水準表現。

根基營造第2季在高雄建廠工程訂單挹注下，單季毛利率衝上18.49%、創新高，單季稅後純益達9.73億元，較去年同期2.63億元激增2.7倍，單季每股稅後純益（EPS）高達7.46元，推升整體上半年獲利創新高。

目前達欣工在手工程訂單達998億元，其中未完工工程餘額達393億元，又以廠房工程272億元最多、占比約近七成，其次為商辦58億元、住宅40億元，比重個達15%、10%。

達欣工程日前在法說會中表示，看好未來五年AI高需求，廠房興建需求高，達欣工將積極擴大科技廠房工程，因此廠房工程占營運比重會從目前逾七成再向上提高，未來營運、獲利能見度表現會更值得期待。

營造股王潤弘之前表示，在高科技智能建廠需求，加上來自政府土木工程案量持續放大、社會住宅招標擴大，及北中南大型開發案陸續釋出，還有危老、都更等四大強勁需求，對營造市場、公司營運「非常正面」。