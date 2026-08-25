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中碳法說會／成長重心轉向高階碳材料

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中碳（1723）25日法說會，在傳統煤化學產品仍面臨中國大陸產能過剩、石化景氣低迷之際，中碳加速把成長重心轉向高階碳材料，鎖定AI伺服器BBU、鋰電池負極材料、先進碳材料及碳化矽（SiC）半導體等市場。

中碳表示，今年原料及產品價格受到地緣政治高度干擾。3月初美伊戰爭帶動油價與苯價急升，6月初雙方協議停戰60天後價格反轉下跌，但近期談判不順，加上荷莫茲海峽開放受阻，油價下跌空間受到限制；另一方面，大陸石化產能過剩持續外溢，下游營運仍承受壓力。

值得注意的是，台苯（1310）已公告預計10月1日起停止苯乙烯工廠生產。2025年台苯占中碳苯銷量37%，占中碳個體營收8.6%，市場關注是否衝擊中碳苯產品去化。中碳評估，扣除台苯需求後，台灣苯市場仍存在供給缺口，需要進口補足，因此目前研判產品去化「尚不成問題」。

相較傳統產品，法人重視AI伺服器BBU（電池備援電力模組）商機，目前中碳高功率負極材料已獲客戶應用於BBU，並進一步開發適用800V架構BBU的高功率電芯材料；先進碳材料則正送韓國指標客戶驗證，負極材料也配合日本指標客戶進行驗證，逐步進入實際應用階段。

為此，中碳已通過年產500公噸先進碳材料擴建案，第一期預計2027年初完工、第二期2030年底完成；相關材料可應用於超級電容、先進鉛酸電池、鋰離子電容及水處理等領域。

另一個成長引擎則是半導體。中碳正積極發展等方性石墨，瞄準SiC長晶所需要的高純石墨坩堝。目前8吋坩堝已有多家客戶驗證，12吋產品預計今年下半年完成開發，矽晶圓熱場構件則已成功打入第一家客戶。公司並通過年產240公噸等方性石墨塊材擴建案，預計2027年初完工。

此外，美國「非中供應鏈」趨勢也可能成為中碳下一波機會。公司資料指出，美國2024年進口近18萬公噸石墨產品，其中約三分之二來自大陸；在中國大陸石墨產品面臨較高關稅，以及美國電芯、軍用電池供應鏈開始要求材料去中化下，包括日系車廠、國產電動車及無人機等客戶，都已對中碳負極材料進行測試評估。

中碳 法說會

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