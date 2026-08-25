寶雅法說會／今年再開60家！自有品牌營收占比挑戰4%

寶雅（5904）25日在線上法說會表示，今年全年展店目標維持60家，朝長期目標800店邁進；今年資本支出預計約12億元，主要用於新店拓展及既有門市改裝，未來將透過寶雅一般店與美妝店雙店型擴大市場滲透率。

寶雅指出，目前全台門市已達485家，展店進度按計畫推進。除持續擴大傳統寶雅門市外，近年也積極發展POYA Beauty，透過不同店型切入各類商圈，擴大美妝市場布局。

在門市升級方面，寶雅一般門市約每三至六年進行一次改裝，今年預計改裝24家，主要針對商品組合、陳列及門市動線優化，並升級為美妝店型。公司表示，今年完成改裝的門市營運表現均有正面改善，後續將持續推動改裝，並將成功模式複製至其他據點。

數位化也是寶雅提升營運效率的重點。公司持續導入自助結帳及電子貨架標籤，其中自助結帳設備去年底約50座，今年底預計增加至150座；電子貨架標籤則將配合新店及既有門市改裝逐步導入，藉此降低門市人工作業負擔。

物流布局方面，寶雅目前在台灣設有北、中、南三座物流中心，總承載量約可支應720家門市。公司認為，隨物流配送能力持續優化，現有物流配置可望支應長期800店規模，因此短期內沒有新建物流中心的規畫。

商品策略方面，自有品牌成為寶雅下一階段成長重點。公司表示，非快消品約占整體營收三成，未來將從中挑選具潛力商品，與供應商共同開發，結合寶雅品牌力及行銷能力，擴大自有品牌營收貢獻。

寶雅指出，自有品牌發展初期並不以拉高毛利率為主要目標，而是希望提供高CP值及差異化商品，增加消費者選擇，逐步提高市場接受度，目前自有品牌營收占比約3.9%，全年目標突破4%。