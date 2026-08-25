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中租法說會／上半年獲利 股利有望超越6元？董事長陳鳳龍回答了

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

租賃龍頭中租-KY（5871）於25日舉辦2026年第2季法人說明會，面對大環境變動與租賃業納管，中租上半年繳出稅後純益108.27億元、年成長3%的佳績，每股盈餘（EPS）達5.84元，其中又以台灣和東協地區獲利表現最亮眼，各年成長3%和25%，董事長陳鳳龍表示，中租的股利政策不變，只要獲利提升，股利的絕對金額就會提高。

根據今年中租配發2025年度所屬盈餘的股利，每股配發現金股利5.8元、股票股利0.2元，合計股利為6元。中租今年上半年稅後純益108.27億元，較去年同期的104.98億元成長3%，面對上半年獲利成長，陳鳳龍明確指出，中租的股利政策並沒有改變，若獲利保持良好，股利配發的絕對金額就會提高。

陳鳳龍指出，今年上半年獲利成長主因之一為整體信用減損損失降低，帳面的呆帳費用較去年同期減少，其次為營運效率提升，使得成本費用率由去年同期的30%下降至28%。中租年化總資產報酬率（ROA）達2.3%，與去年同期相當，年化股東權益報酬率（ROE）則為12%，較去年全年的11%提升，延滯率約5.1%，較去年4.4%增加，備抵呆帳約3.1%，較去年同期增加0.2個百分點。

分地區來看，中租今年上半年獲利以台灣地區占比過半數，稅後純益達69.03億元為主要獲利來源，隨著中租今年於東協據點的拓展以及營收大爆發；東協地區稅後純益亦貢獻了15.69億元，年成長25%，其中，除泰國因政經環境較平緩之外，越南、馬來西亞及柬埔寨均維持雙位數成長，成為重要的成長引擎；中國大陸地區稅後純益達45.5億元，年成長2%，由於新增延滯率已連續多季明顯下滑，資產品質表現優於去年。

展望下半年，陳鳳龍指出，隨第2季業務動能提升，合併信用資產已恢復正成長，將持續朝全年成長目標努力；大陸方面，新增延滯案件已持續改善，若資產品質維持穩定、帳款回收速度加快，明年追求較高成長的機會仍存在；東協則因呆帳費用逐年減少，資產品質相對穩定，可望持續維持雙位數成長。

中租 法說會

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