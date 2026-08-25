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Gogoro財報／獲利動能提升 第2季毛利率創新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

Gogoro 發布 2026 年第2季財報，在產品布局、財務基礎和營運效率的持續提升下，連續五季創下正向現金流，上半年營運現金流年增 71.5% 至 2,600 萬美元、毛利率提升至 21.6%，創下新高，加速朝 2026 年能源事業損益兩平、2027 年產生自由現金流，以及 2028 年車輛事業損益兩平邁進。

Gogoro 執行長姜家煒表示，從 2025 年推動「聚焦」策略以來，Gogoro在持續優化財務紀律和營運效率的基礎上，打造讓客戶滿意的產品和服務。這一季的財報成果，展現 Gogoro 現金創造能力提升，證明Gogoro正在建立更健康、更具造血能力，且能穩健獲利的商業模式。

除了財務結構顯著改善， Gogoro 瞄準用車需求分眾化趨勢所啟動的產品布局，也獲得市場熱烈迴響。鎖定家庭客、跨界經典 IP 的 Gogoro EZZY 500 玩具總動員系列於三月上市至今銷量突破 4,000 台，顯示從客戶需求出發的產品策略奏效，成功帶動第2季車輛與硬體營收年增 17.8%，達到 3,322 萬美元。此外，專為女性量身打造的 Gogoro Luna 於六月底接棒登場，同級最輕中柱、寬敞空間與適合多元身型的舒適坐姿備受好評，已熱銷逾 1,800 台，持續為下一季挹注成長動能。

Gogoro 財報

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