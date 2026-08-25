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西勝獲利／自結7月EPS -0.1元 淨損1,064萬元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠西勝（3625）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，故25日公布今年7月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨損1,064萬元，相較去年同期虧損幅度收斂，單月每股虧損0.1元。

西勝今年7月營收3,592萬元，年增6%；稅前淨損約1,064萬元，相較去年同期虧損幅度收斂。

西勝25日股價收在12.45元，上漲1.1元，以漲停價作收；累計西勝短線股價連續兩日上漲，波段漲幅達12.16%。

西勝因淡出筆記型電腦電池模組業務，今年度預計筆記型電腦電池模組出貨量下滑至約16萬組。但在E-mobility Battery及Backup Power System Battery相關產品上，預估營收貢獻占比仍會持續成長，今年總體估計E-mobility Battery及Backup Power System Battery產品將占營收九成。

展望今年，西勝表示，隨著通膨可望進一步趨緩並逐步接近各國央行目標區間，預期將有助於提升市場信心及消費動能，惟企業經營仍面臨缺工問題、能源價格波動及原物料成本不確定等挑戰，整體營運環境仍存在變數。

西勝指出，為分散產業景氣循環波動風險並提升營運穩定性，本公司將持續推動產品組合優化策略，適度提高非IT產品比重，以強化整體營運韌性並因應未來市場變化。

EPS 營收

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