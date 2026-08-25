永豐金法說會／定調配息率65%至70% 以現金為主

台股近期成交量持續縮減，不少分析師，市場中實戶都趁機休息出國旅遊，證券分析師坦言，本周恐將是量縮觀望的走勢，影響大盤的變數主是是輝達財報、聯準會（Fed）主席華許的演說、全球央行年會、美債殖利率飆高等，其中最關鍵的變數應屬輝達的毛利率數字。

2026-08-25 12:04