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永豐金法說會／定調配息率65%至70% 以現金為主
永豐金控（2890）25日召開2026年第2季法說會，總經理朱士廷表示，永豐金配息會以現金為主，今年上半年永豐金每股盈餘為1.66元；財務長許如玫指出，往年永豐金都是65%至70%的穩定配發率。
為強化永豐金證券子公司的資本實力、掌握未來成長契機，永豐金於6月26日董事會通過現金增資案，以厚實資本結構，來支持證券業務的長期發展，展現金控獲利雙支柱的布局策略。
本次現金增資案預計發行新股6.4億股，募集200億元資金，目前每股發行價格未定，未來待增資案獲准後，預計9月底訂價，每股發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條辦理，預計於2026年第4季完成募集。
許如玫指出，200億現金增資中，125億要為證券辦理現金增資，75億將留在金控，會償還舊有的負債。增發6.5億股，稀釋比率大約4%左右。
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