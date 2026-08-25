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寶雅法說會／今年展店60家！首度導電子貨架標籤 自助結帳增至150座

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

寶雅（5904）加速展店與門市數位化布局。寶雅25日法說會表示，今年全年展店目標60家，截至7月底全台門市已達485家，長期800店目標維持不變；同時，今年首度導入電子貨架標籤，上半年已在台北復興南店完成試行，後續將逐步擴大，自助結帳設備也將由去年底約50座增至今年底150座。今年資本支出預計約12億元，主要投入展店及門市改裝。

寶雅表示，今年展店計畫目前均按部就班進行，未來將依市場需求及展店品質，彈性選擇不同店型，提高台灣市場滲透率。除了持續開出一般寶雅門市，也透過POYA Beauty美妝店及家居店等不同店型，擴大可展店的商圈與市場空間。

寶雅表示，既有店原則上每三至六年進行一次改裝，今年預計改裝24家，主要針對商品組合、陳列及門市動線進行優化，並升級為美妝店型。目前觀察今年完成改裝的門市，營運表現均有正向改善，後續將持續把成功模式複製至其他門市。

數位化方面，寶雅今年首度導入電子貨架標籤，上半年已在台北復興南店完成一店試行，成效良好，接下來新展店及改裝門市都將逐步導入。自助結帳也持續擴大，去年底約有50座，今年底預計增加至150座。寶雅表示，投入自動化主要希望提升營運效率，降低門市同仁人工作業負擔，未來將依實際效益持續評估導入規模。

因應展店及改裝需求，寶雅今年資本支出預計約12億元，主要用於新展店及既有門市改裝。物流方面，目前在台灣共有三座物流中心，總承載量約可支應720家門市，公司評估透過持續提升倉儲及配送能力，現有物流配置可支應長期800店展店規模。

商品策略方面，美妝相關商品目前約占寶雅整體營收45%，POYA Beauty美妝店的美妝商品占比則超過六成。自有品牌上半年營收占比約3.9%，全年目標突破4%。公司表示，自有品牌為長期發展的重要方向，將從約占營收三成的非快消品中挑選具潛力商品，與供應商合作開發。

寶雅強調，自有品牌發展初期不會以提高毛利率為首要目標，而是希望從消費者需求出發，推出具競爭力及高性價比商品，增加商品選擇及差異化，逐步提高消費者對寶雅自有品牌的認同及接受度。

寶雅第2季營收69.32億元，年增14.7%；營業利益10.68億元，年增46.1%；稅後純益8.68億元，年增46%，每股純益（EPS）8.15元。寶雅表示，第2季受惠較去年同期有利的天氣及內需消費環境，加上展店、既有店改裝、商品組合優化及精準行銷等策略，帶動營運成長。

累計上半年營收140.27億元，年增13.7%；營業利益22.98億元，稅後純益18.58億元，年增34.7%，每股純益17.45元。上半年毛利率45%，營業利益率16.4%。

寶雅 法說會

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