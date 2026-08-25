長興獲利／自結前七月稅前盈餘20.26億元、年增38.64％ EPS1.73元

長興（1717）25日公布7月、前七月自結獲利數字。7月營收40.93億元，年增23.86％、月增6.82％；營業利益2.05億元，年增282％；稅前盈餘2.34億元，年減43.96％。累計前七月稅前盈餘20.26億元，年增38.64％，每股稅前盈餘（EPS）1.73元。

長興指出，因7月進入傳統旺季，三大事業部門出貨量增，帶動營收年、月雙增。不過，因高位階庫存去化，影響毛利率，致7月營業利益略不及上月，但仍較去年同期大增近三倍。7月稅前盈餘年減幅度較大，主因係去年同期有出售長興光學材料（蘇州）股權的處分利益入帳，基期較高所致。

展望下半年營運，長興指出，應用於電子業的乾膜光阻、精密設備、矽微球、半導體先進封裝材料等，隨著PCB、ABF載板、半導體產業需求持續升溫，出貨量穩定增加，有利電子材料、特用材料的產品組合優化。

各項產品中，精密設備進入密集驗收，下半年營收貢獻明顯跳升，第3季營收逐月推升可期；半導體先進封裝材料按既定進度，出貨量逐步拉升。