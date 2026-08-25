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光通訊齊漲 華星光領軍向前衝

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

今日大盤回測月線後，於午盤開始一路拉升，光通訊族群在多頭反攻的氣勢下，多檔亮燈漲停，由即將舉辦法說會的華星光（4979）領頭，帶動光環（3234）、光聖（6442）、前鼎（4908）、上詮（3363）連袂漲停。法人指出，光收發模組正快速從800G轉向1.6T，同時OCS交換器市場規模上修，再加上CPO將逐步放量，將會帶動光通訊族群快速成長。

根據法人調研結果，明、後兩年1.6T光模組預計都將有倍數成長，成長幅度超過800G模組，顯見市場主流規格正逐步朝向高階轉移，屆時對於雷射的需求將會再度提升，華星光、光環皆有望受惠；同時，美國大廠Coherent 先前上修OCS交換器市場規模，光聖作為供應鏈中重要的一環，將高機率受惠。

最後則是CPO，法人預估Scale-Out將在今年下半年開始放量，Scale-up則於明年下半年放量，FAU的需求將會逐步提升，上詮在FAU深耕多年，將有機會轉化為實際營收及獲利。

華星光 光通訊 上詮

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