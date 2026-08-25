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下半年成長動能延續 法人調升新代目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

新代（7750）受惠中國大陸機械設備需求成長、市占率提升，及五軸、車銑複合等高階控制器出貨比重增加，法人看好，下半年成長動能可望延續，加上機器人、雲端業務及新增產能挹注，調升目標價

投顧法人分析，新代上半年隨中國大陸工具機及設備製造需求穩健，加上日系競爭對手供貨不順，趁勢擴大市占，預估中國大陸市占率由2024年的20%進一步提升至2026年的25%。

隨中國大陸製造業朝高精度、高複合加工升級，五軸、車銑複合等高階控制器需求強勁，新代上半年金屬切削控制器出貨套數成長七成，高階機型成長更快，部分高階產品增幅超過95%；高階設備逾九成採用包套方案，帶動單套價值提升20%，推升營收增速。

法人指出，新代透過聯達由CNC控制器延伸至機械手臂、SynFactory雲端/MES及智慧工廠整合，推動「一機一手」與一站式自動化方案，預估上半年聯達機械手臂出貨約1,200 台，已追平去年全年，機器人與SynFactory雲端業務均以翻倍成長為目標。

產能方面，新代蘇州二廠預計今年底搬遷，產能約一廠兩倍，馬來西亞廠預計2027年第1季完工，新增六成產能，2027年第2季起集團總產能可達2.6倍。原蘇州一廠轉向機器人、機械手臂及AI相關產品，並持續拓展印度市場。

法人 目標價 中國大陸

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