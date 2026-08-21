快訊

基隆七旬兄弟失聯逾1周 家屬進屋驚見遺體飄惡臭嚇壞急報警

炸雞腿不是最可怕！醫揭這款便當熱量被低估 1個就破千大卡

聽新聞
0:00 / 0:00

宏全法說會／下半年新產能持續開出 可望穩步提升整體供貨量能

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

包材與飲料充填龍頭廠宏全（9939）21日召開法說，宏全上半年營收、獲利雙創歷史同期新高，展望下半年，宏全表示，隨著新廠及新產能持續開出，可望穩步提升整體供貨量能，全年維持審慎樂觀看法。

宏全上半年受惠新廠產能開出、稼動率提升及產品組合優化，合併營收154.84億元、年增3.4%；稅後純益19.37億元、年增40.8%，每股稅後純益達6.55元，營收、獲利雙創歷史同期新高。

第2季合併營收86.24億元，季增25.7%、年增12.1%，稅後純益12.73億元，季增91.7%、年增85.2%，每股稅後純益4.30元，單季營收與獲利雙創歷史新高。

宏全上半年台灣、中國大陸及東南亞的營收分別年增1%、1%及8%，其中東南亞市場成長表現較為突出，為主要成長動能。

宏全指出，集團在各區域持續深化營運布局。其中，台灣聚焦高值化產品與飲料代工；中國大陸強化客戶合作、產線效率及產品組合；東南亞則持續推動在地供應與新廠產能爬坡。

展望下半年，宏全表示，新產能將陸續投入營運，整體維持審慎樂觀看法。集團持續推進台灣自貿廠無菌飲料線及HPP生產線試產、客戶認證及導入生產、第4季泰國宏信廠，以及明年下半年越南VSIP 2A等投產計畫。

面對市場需求變化，宏全也強調，將持續透過國際化布局、產品組合優化、自動化生產、數位化導入製程及營運效率提升，期望能維持長期發展及市場競爭力。

宏全 法說會 貨量

延伸閱讀

威宏第2季每股賺1.35元

正隆法說會／吃下越南成長紅利！新產能放量 下半年拚優於上半年

晶呈科技法說會／拚三大產品線齊成長 特氣銷售下半年有望優於上半年

美食財報／獲利大躍進！第2季稅後純益年增188% EPS創五年單季新高

相關新聞

萬海賺翻了！自結7月賺60.84億元、EPS 2.17元

萬海（2615）航運21日公布7月自結獲利數字表現驚艷，7月營收達186.40億元，年增50.13%，稅後純益60.84億元、年增19.97%，每股盈餘（EPS）2.17元。

91APP上半年與第2季營收雙創歷年同期新高 上半年EPS 2.3元

91APP*-KY（6741）公布今年第2季與上半年營運成果。第2季合併營收5.58 億元，季增3%，年增 32%；歸屬母公司淨利1.31億元，持平前季，年增39%；每股純益1.15元。

昕力資訊取得科技事業核准 將依規申請上櫃

主權AI解決方案廠商昕力資訊（7781）發布重大訊息指出，已取得數位發展部發函，確認公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書。董事長姚勝富表示，這是公司申請上櫃的重要文件，最快於第4季向主管機關申請上櫃。

巨大下午5點召開重訊記者會 說明董事會重大決議

台灣證券交易所公告，巨大（9921）於今日17時00分，將於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由發言人李書耕說明董事會重大決議事宜。

全家餐飲法說會／新品牌第4季登場 鎖定「麵食」搶日常食商機

全家餐飲（7708）總經理辛紫綾21日表示，公司持續擴大餐飲版圖，今年第4季預計推出全新品牌，鎖定國人日常飲食需求，品類將落在「麵食」，目前相關規劃持續推進中。新品牌推出後，全家餐飲旗下品牌將由目前的大戶屋、IKIGAI燒肉及bb.q CHICKEN三個品牌增至四個品牌。

正隆法說會／吃下越南成長紅利！新產能放量 下半年拚優於上半年

正隆（1904）21日召開法說會，總經理張清標表示，越南市場今年營運明顯好轉，成為上半年獲利成長主要動能，隨新增30萬噸工紙產能7月開出，呈現全產全銷，加上第4季進入傳統旺季，公司看好越南下半年營運可望維持上半年成長動能，甚至進一步改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。