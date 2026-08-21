宏全法說會／下半年新產能持續開出 可望穩步提升整體供貨量能

包材與飲料充填龍頭廠宏全（9939）21日召開法說，宏全上半年營收、獲利雙創歷史同期新高，展望下半年，宏全表示，隨著新廠及新產能持續開出，可望穩步提升整體供貨量能，全年維持審慎樂觀看法。

宏全上半年受惠新廠產能開出、稼動率提升及產品組合優化，合併營收154.84億元、年增3.4%；稅後純益19.37億元、年增40.8%，每股稅後純益達6.55元，營收、獲利雙創歷史同期新高。

第2季合併營收86.24億元，季增25.7%、年增12.1%，稅後純益12.73億元，季增91.7%、年增85.2%，每股稅後純益4.30元，單季營收與獲利雙創歷史新高。

宏全上半年台灣、中國大陸及東南亞的營收分別年增1%、1%及8%，其中東南亞市場成長表現較為突出，為主要成長動能。

宏全指出，集團在各區域持續深化營運布局。其中，台灣聚焦高值化產品與飲料代工；中國大陸強化客戶合作、產線效率及產品組合；東南亞則持續推動在地供應與新廠產能爬坡。

展望下半年，宏全表示，新產能將陸續投入營運，整體維持審慎樂觀看法。集團持續推進台灣自貿廠無菌飲料線及HPP生產線試產、客戶認證及導入生產、第4季泰國宏信廠，以及明年下半年越南VSIP 2A等投產計畫。

面對市場需求變化，宏全也強調，將持續透過國際化布局、產品組合優化、自動化生產、數位化導入製程及營運效率提升，期望能維持長期發展及市場競爭力。