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91APP上半年與第2季營收雙創歷年同期新高 上半年EPS 2.3元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

91APP*-KY（6741）公布今年第2季與上半年營運成果。第2季合併營收5.58 億元，季增3%，年增 32%；歸屬母公司淨利1.31億元，持平前季，年增39%；每股純益1.15元。

累計上半年合併營收10.99億元，年增31.7%；歸屬母公司淨利2.62億元，年增約15%；每股純益2.3元，第2季與上半年營收雙創歷年同期新高，整體營運與獲利表現穩健亮眼。

91APP先前已公布7月合併營收1.84 億元，月減8.2%，年增36.4%；累計今年前七月合併營收達 12.84億元，年增32.3%，創歷年同期新高。

91APP 上半年營運表現強勁，主要受益於RetailTech驅動數位廣告業務展現雙位數增長、協助客戶深化實體電商OMO動能顯著、跨業態整合效益顯現、節慶大檔促動，加上新進知名大型零售及餐飲連鎖品牌陸續上線，持續推升整體營運規模，為公司營收挹注豐沛成長動能。

91APP今年積極加速AI布局，6月推出 「iCHEF台灣餐飲業開店勝率AI分析」、7月發表企業級AI Agent平台「AgentOne」等新服務，升級為「Agentic Enterprise Solution」企業級AI解決方案公司。透過將AI Agent深度導入Commerce、Marketing、POS及Payments等核心營運場景，並融合代營運與顧問專業服務，協助客戶加速AI落地應用，為公司開啟新增長引擎。

進入下半年，OMO與AI仍是加速公司成長動能的重要關鍵。在OMO動能方面，第3季陸續迎來百貨周年慶、雙11、雙12及年終購物等消費旺季，91APP協助品牌客戶運用OMO掌握消費旺季大檔商機，達成精準獲客並強化整體轉換效益；持續引進大型零售與餐飲集團客戶擴大市場，及拓展跨產業新客群帶動數位廣告業務提升。

營收 EPS 母公司

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