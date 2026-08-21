91APP上半年與第2季營收雙創歷年同期新高 上半年EPS 2.3元

主權AI解決方案廠商昕力資訊（7781）發布重大訊息指出，已取得數位發展部發函，確認公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書。董事長姚勝富表示，這是公司申請上櫃的重要文件，最快於第4季向主管機關申請上櫃。

2026-08-21 17:27