昕力資訊取得科技事業核准 將依規申請上櫃

主權AI解決方案廠商昕力資訊（7781）發布重大訊息指出，已取得數位發展部發函，確認公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書。董事長姚勝富表示，這是公司申請上櫃的重要文件，最快於第4季向主管機關申請上櫃。

科技事業資格審查除檢視企業技術創新能力，亦就產品開發成果、市場性及未來產業發展潛力進行綜合評估。此次昕力資訊取得科技事業核准函，代表公司自主研發能力、核心技術平台及商業化潛力，獲得專業機關肯定。昕力資訊今年上半年稅後虧損6,579萬元，每股淨損0.11元，虧損較去年同期改善。今年累計前7月營收4.97億元，年增12.9%，營運穩健成長，各種AI布局將在未來實際貢獻營運。

昕力資訊積極進軍AI有成，國內市場拿下台灣七成以上金融業客戶，在智慧醫療領域布局效益也開始顯現，整合AISO聯盟力量拓展日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南等東亞版圖。AISO近期更進一步推出AI 筆電與全系列軟硬整合一體機，搶攻百工百業的主權 AI 應用商機。

昕力資訊在國際布局方面也邁大步，月前宣布與美國Juxta在UPS技術與軟體深度整合，搶攻國防、智慧醫療與智慧物流、無人設備管控等領域業務之外，近期更陸續獲得多家國際大廠青睞，持續以AI Partner的角色搶攻亞太與全球市場。