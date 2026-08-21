萬海賺翻了！自結7月賺60.84億元、EPS 2.17元

萬海（2615）航運21日公布7月自結獲利數字表現驚艷，7月營收達186.40億元，年增50.13%，稅後純益60.84億元、年增19.97%，每股盈餘（EPS）2.17元。

萬海分析，目前航運市場維持熱絡，指標性的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）今日公布為3,409.63點，上漲1.6%，仍處相對高檔水準；此外，租船市場需求持續強勁，各船型可供租賃的船舶供給仍偏緊，支撐整體貨櫃航運市場，在運價維持高檔及供給結構健康下，營運持續受惠。

萬海第2季稅後純益115.35億元，較去年同期10.76億元暴增972%，每股純益（EPS）4.11元，較第1季增加51%；累計今年上半年，稅後純益192.06億元，年增96%，EPS達6.84元，獲利表現亮眼。

從市場供需來看，近期巴拿馬運河通行水位連續下降，加上亞洲颱風等氣候因素持續影響船期安排及港口作業效率，碼頭處理量能與物流能力成長仍相對不足，全球港口壅塞情況尚未完全緩解。

萬海指出，航線調整及地緣政治風險等結構性因素，持續對全球航運供應鏈帶來影響，使整體運價維持相對高位。在新增運力成長有限的情況下，全球貨櫃航運市場供需結構仍維持健康，有利貨櫃航商營運表現。

萬海目前運力規模位居全球第11大，持續推動船隊汰舊換新及運力擴充，預計今年9月再接收1艘8,700 TEU新造貨櫃船，持續強化船隊規模與航線布局。

展望長期，萬海自2027年至2030年將陸續接收42艘新船，包括10艘6,000 TEU、12艘8,700 TEU、1艘9,200 TEU、7艘11,000 TEU及12艘16,000 TEU大型貨櫃船。公司預估，自2026年起整體船隊運力將增加約47.5萬TEU，將進一步強化全球航線布局及長期競爭力。

法人指出，萬海7月營收年增逾5成，獲利也維持雙位數成長，反映目前貨櫃航運市場仍處相對有利環境。隨著SCFI維持3,400點以上，加上港口壅塞、地緣政治及航線調整等因素持續影響有效運力，後續運價及貨櫃航商獲利表現仍值得關注。