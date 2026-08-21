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正隆法說會／越南擴產效益發酵！北越寧平省第六座紙器廠2027 H1投產

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
正隆21日召開法說會，由總經理張清標（右二）主持。記者侯思蘋／攝影
正隆21日召開法說會，由總經理張清標（右二）主持。記者侯思蘋／攝影

正隆（1904）21日召開法說會，總經理張清標表示，持續看好越南市場需求，隨著新增產能陸續開出，加上東南亞包裝需求成長及下半年傳統旺季效應，預期越南事業營運有機會優於上半年，帶動整體營運動能；整體來看，傳統旺季需求延續下，對第4季的需求維持正向看法。

張清標表示，越南經濟持續發展，帶動包裝產業需求成長，電商等產業發展也推升工業用紙及包裝需求。第3、4季又進入傳統旺季，包括中秋、春節等節慶需求，將支撐下半年拉貨動能。

正隆自2005年進入越南市場，持續建立工業用紙與紙器一條龍生產體系。平陽造紙廠第三期工紙產線已於上半年投產，新增30萬噸年產能，使越南整體年產能提升至百萬噸規模；南越濱吉紙器廠第二條產線也同步投產。隨新產能逐步提升稼動率，將進一步發揮垂直整合及規模效益。

正隆發言人何台桹指出，新增產能目前消化情況良好，7月約有8.5萬噸銷售量，基本達到全產全銷，顯示東南亞市場需求強勁。公司也持續強化後段加工能力，透過既有工廠將工紙進一步加工為紙器，提供完整服務。北越寧平省第六座紙器廠預計2027年上半年投產，年產量約1億平方公尺，藉此完善南北越產銷網絡，掌握東南亞市場成長機會。

至於越南市場競爭情況，正隆表示，目前當地已有多家外資紙廠布局，包括中國大陸、馬來西亞及韓國業者，本土業者也陸續有新產線投入。不過，目前並未看到特別大型的外資新增產能，本土業者新增規模也相對有限，部分主要是因應北越產業聚落發展，從舊廠轉移至新生產基地，對整體市場供需影響仍不大。

正隆表示，公司目前在越南的整體產能規模已居市場前段，隨第三期產能開出，將持續提升供應能力及產品完整度。公司也看好東南亞市場需求，後續將持續提高新增產能稼動率，讓產能效益充分發揮。

展望下半年，全球經濟仍受地緣政治、關稅及能源價格等不確定因素影響，正隆將審慎因應市場變化，靈活調整產銷策略。隨傳統消費旺季到來，加上越南新產能逐步放量，公司將持續發揮台灣、中國大陸及越南區域布局優勢，提升產能效益與供應彈性，強化營運成長動能。

正隆21日召開法說會，由總經理張清標（圖左）主持、發言人何台桹出席。正隆／提供
正隆21日召開法說會，由總經理張清標（圖左）主持、發言人何台桹出席。正隆／提供

正隆 越南 法說會

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