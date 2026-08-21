貿聯-KY第2季獲利創高年增47% 上半年每股賺26.94元

連接線大廠貿聯-KY今天公布半年報，第2季營收新台幣232.81億元，季增11.6%，年增37.4%；歸屬母公司淨利29.81億元，季增31.1%，較去年同期大幅成長47.2%，超越去年第4季寫下的單季獲利高點27.4億元，刷新歷史紀錄，單季每股純益15.28元。

貿聯上半年營收441.44億元，年增33.6%；歸屬母公司淨利52.55億元，年增44.5%，每股純益26.94元。

貿聯表示，第2季獲利創高，主要受惠資料中心與半導體設備業務強勁的拉貨動能，營收連續第6季刷新歷史新高，成功克服前一季因產品組合與稼動率造成的短暫影響，營運效益顯著改善，毛利率及營益率亦同步復甦，第2季毛利率30.73%，雖較去年同期下滑0.39個百分點，但比第1季提升1.96個百分點，站回3成之上。

貿聯說明，依各產品別來看，第2季工業用產品業務大幅成長，營收季增13%、年增34%，其中半導體設備成長最為顯著，年增率達52%。

貿聯表示，資訊數據產品方面，HPC（高效能運算）業務連續10季營收季成長，年增達67%。其他方面，車用業務持續復甦，第2季營收為2年來最高，季增19%、年增12%。電器業務第1季落底後，第2季重拾成長動能，加上季度中納入墨西哥PAS併購案，推升單季營收季增56%、年增29%。

貿聯強調，6月10日宣布歷來最大規模併購案，簽署協議收購Ennovi旗下的資料通訊業務InterplexDatacom。貿聯表示，Ennovi為黑石集團旗下特定基金所投資的公司，這次交易企業價值為8.5億美元現金，另加最高5000萬美元的或有對價；預計今年下半年完成交割後，可進一步強化貿聯在精密金屬製造、機械及結構零組件方面的能力，與既有的電氣及連接技術形成互補，深化在AI資料中心硬體價值鏈的參與。