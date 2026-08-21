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正隆法說會／吃下越南成長紅利！新產能放量 下半年拚優於上半年

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
正隆舉行法人說明會，總經理張清標（中）表示，隨越南市場需求成長及新產能逐步放量，看好下半年營運動能持續增強。記者嚴雅芳／攝影
正隆舉行法人說明會，總經理張清標（中）表示，隨越南市場需求成長及新產能逐步放量，看好下半年營運動能持續增強。記者嚴雅芳／攝影

正隆（1904）21日召開法說會，總經理張清標表示，越南市場今年營運明顯好轉，成為上半年獲利成長主要動能，隨新增30萬噸工紙產能7月開出，呈現全產全銷，加上第4季進入傳統旺季，公司看好越南下半年營運可望維持上半年成長動能，甚至進一步改善。

正隆上半年合併營收221.1億元，年增5.02%，EPS達1.45元，較去年同期0.03元大幅成長。公司指出，上半年獲利增加主要來自越南地區，當地市場經過前幾年新廠投資及磨合後，產能效益逐步發揮，加上需求、售價及出貨量同步改善，帶動獲利回升。

正隆表示，越南近年受惠經濟發展及製造業供應鏈移轉，包裝需求持續成長，今年上半年產品售價漲幅接近12%，工業用紙及紙器出貨量也均成長近12%；另一方面，當地原料價格今年走跌，加上過去陸續投資的新廠度過初期學習及磨合階段，產能利用率提升，多項因素共同推升獲利。

目前正隆越南造紙設備平均稼動率達92%以上，紙器設備稼動率更達136%。平陽造紙廠原有年產能約70萬噸，新增約30萬噸產能7月開出後，年產能提升至100萬噸規模。公司指出，7月越南產量約8.5萬噸，銷售量同樣約8.5萬噸，達到全產全銷，對後續市場需求具有信心。

展望下半年，張清標表示，越南包裝需求仍在成長，第4季又是傳統旺季，加上新產能效益逐步發揮，預期下半年越南營運可望至少維持上半年動能，並力拚進一步改善。

毛利率方面，正隆第1季毛利率20.63%，第2季20.52%，近期維持約20.5%水準。公司表示，目前進口及國內廢紙等原料成本走升，人事、物料等成本也增加，但產品售價大致持平，公司將透過提升生產效率因應；考量下半年節慶及旺季需求，毛利率維持20.5%左右「相當有把握」。

正隆也持續擴大越南布局，北越寧平省第六座紙器廠目前正進行基礎工程，總投資金額約6,000萬美元，其中土地約1,000萬美元，規劃年產能約1億平方米，預計2027年上半年投產。公司表示，新廠將進一步完善南北越產銷網絡，因應當地持續成長的紙器需求。

台灣方面，上半年造紙設備平均稼動率達96%以上，紙器約八成；中國市場則仍處結構性調整階段，市場競爭及價格壓力明顯，公司將持續調整產品與客戶結構、強化成本管理及據點整合，以維持穩定營運。

越南 正隆 法說會

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