貿聯財報／第2季獲利29.81億元、創單季新高 EPS 為15.28元

貿聯-KY（3665）21日公布第2季稅後純益29.82億元，創單季新高，主要是受惠資料中心與半導體設備拉貨動能強勁，第2季每股稅後純益（EPS）為15.28元，同創單季新高；展望後續，該公司看好高效能運算（HPC）業務持續成長，也將透過收購Interplex Datacom，進一步擴大AI資料中心硬體價值鏈布局。

貿聯第2季營收232.81億元，季增11.6%、年增37.5%；毛利率30.73%，季增1.96個百分點、年減0.37個百分點；營益率17.22%，季增2.32個百分點、年增0.32個百分點；稅後純益29.82億元，季增31.1%、年增47.3%；EPS15.28元，季增31%、年增45%。

貿聯今年上半年營收441.45億元，年增22%；稅後純益52.56億元，EPS為26.94元、年增42%，營收及EPS均創歷年同期新高。

貿聯表示，第2季受惠資料中心及半導體設備業務強勁拉貨，並克服第1季產品組合及稼動率造成的影響，毛利率、營益率同步回升，使獲利成長幅度優於營收。其中，工業用業務營收季增13%、年增34%，半導體設備業務更季增28%、年增52%，續創新高，工廠自動化業務亦年增19%。

資訊數據業務方面，貿聯旗下高效能運算（HPC）業務已連續10季呈現季成長，第2季營收年增67%，持續成為成長動能。車用業務則持續復甦，營收季增19%、年增12%，規模來到近2年高點；電器業務也從前一季谷底回升，加上第2季期間納入墨西哥PAS併購效益，營收季增56%、年增29%。