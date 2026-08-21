下半年動能佳 法人調高健鼎獲利預估值及目標價

健鼎（3044）受益伺服器、網通、記憶體模組等客戶需求強勁，有利產品組合優化，第2季財報優於預期，法人看好，下半年出貨動能仍佳，營運展望較先前進一步上修，調高獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，健鼎第2季毛利率季增3.5個百分點至30.0%，優於市場預期，主要拜伺服器、網通、記憶體模組合計占比由前一季的61.9%提升至65.3%，雖然業外收益下滑且稅率提升，獲利仍繳出超標成績單。

健鼎截至第2季底庫存淨額約170億元，周轉天數81日，高於以往的59至60日，法人解析，庫存增加主因在於客戶端存在長短料問題，導致部分產品延後拉貨。

展望下半年，法人特別看好健鼎記憶體模組爆發空間，7月營收月增22.7%、年增56.5%達98.2億元，反映盤點結束後的拉貨動能，預計未來拉貨動能更強，上半年反映銅箔基板及貴金屬成本上漲分批調漲報價，加上營收規模擴大，下半年可望維持30%以上毛利率表現。

產能方面，目前主要是湖北三廠擴產及越南一廠建置，預計分別於2026年下半年至2027年上半年、2026年第4季開出，規畫都以高單價伺服器為主，2027年將開啟越南二廠基礎建設，視訂單狀況決定設備進駐時間，目標在2026年底月產值達90億元以上，2027年挑戰月均100億元目標。