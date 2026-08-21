光通訊股走勢分歧 波若威今日獨強

光通訊族群今日漲跌不一，指標股之一的波若威（3163）21日開盤小幅回測後便隨著大盤轉強而上漲，股價一路扶搖而上，終盤收在最高點783元，上漲47元，漲幅6.39%。昨日CPO迎來重磅新玩家的加盟，記憶體大廠SK-海力士發表期刊，表示CPO將延伸至記憶體接口。

海力士指出，目前的光通訊主要仍集中在機櫃與機櫃間的資料傳輸，但隨著GPU處理效能成長，內存空間也必須有對應的擴增，兩者間的資料傳輸也有可能遇上瓶頸，因此海力士提出，將CPO延伸至GPU及存儲空間之間的連接，能讓多GPU共享一個更大的儲存空間，加快資料傳輸速度。

這意味著，CPO未來仍有很大的成長空間，從機櫃間互聯，到機櫃內互聯，再到GPU與記憶體互聯，層層遞進，持續推動相關供應鏈成長。而波若威作為CPO的重要供應鏈之一，將有望受惠。