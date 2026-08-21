電子硬體供應鏈財報普遍超標 法人建議優先關注這些標的

電子硬體供應鏈第2季財報普遍繳出超標成績，主要受惠人工智慧（AI）伺服器強勁需求及筆電銷售優於預期，法說更同步釋出下半年AI出貨熱絡延續，大型雲端服務供應商（CSP）今、明年將提高資本支出等正面訊息，唯一變數來自零組件供應吃緊。

展望第3季，大型本國投顧建議，可優先關注川湖（2059）、AES-KY（6781）、勤誠（8210）、智邦（2345）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、金像電（2368）、台光電（2383）、邁科（6831）等AWS ASIC供應鏈。至於VR AI伺服器將於未來2至3個月放量，液冷散熱、均熱板、電源供應器、PCB/銅箔基板等零組件供應商率先受惠。

法人分析，次產業中，以系統廠商獲利優於預期幅度最大，包括ODM及VGA／主機板品牌廠，主因在於營業利益率優於預期及業外收益挹注。ODM廠則拜AI 伺服器營收成長、筆電銷售強勁，即使AI伺服器營收占比提高，整體獲利率仍趨於穩定，加上金融資產重估利益挹注。

零組件廠方面，散熱元件、電池模組、滑軌、PCB/銅箔基板、電源供應器、光學鏡頭等多數廠商，第2季獲利均較預期高出一成以上，AI伺服器扮演獲利成長主要動能，部分則受惠於iPhone等客戶新產品上市。

電子硬體供應鏈均對下半年展望抱持正面看法，並預期2027年AI伺服器需求向上趨勢將延續，包括組裝、液冷/快接頭、滑軌、機殼、PCB/銅箔基板、電源供應器與連接器等廠商將持續擴充產能，以滿足客戶需求。