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領頭羊換人當！創見觸漲停領軍記憶體漲勢 南亞科、華邦電也上漲
台股21日震盪，指數開低走高，記憶體股領漲股也換人當，模組廠創見（2451）開高走高衝上漲停，多檔記憶體模組廠也是大漲攻勢，另外，先前領軍上衝的領頭羊南亞科（2408）力守紅盤之上、華邦電（2344）翻紅。
台股早盤以44,923.34點開出，下跌10.4點，指數一度下滑至44,583.87點，下跌349.87點，隨後往上拉升翻紅，一度衝達45,254.84點，上漲321.1點；櫃買市場則是開高走低的表現，早盤以390.13點開出，一度下滑至386.22點，下跌3.74點。
盤面上，記憶體股領攻指標改由模組廠創見擔綱，早盤以285元上漲開出，一度衝達312.5元，盤中雖有打開仍逼近漲停，漲幅逾9%；威剛（3260）、十銓（4967）盤中漲幅逾3%；廣穎（4973）、宜鼎（5289）盤中漲幅逾4%。
近期寫歷史高價的南亞科早盤以519元開高後一度拉升至534元，盤中低點則曾翻黑至512元，盤中力守紅盤，成交值高居個股盤中成交值第一名；華邦電則是開低走高翻紅，早盤以176元開低，高點則拉升至182元，盤中漲幅逾1%。
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