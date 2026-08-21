美食-KY噴漲停！第2季獲利創五年新高 股價寫四個多月新高

美食-KY（2723）第2季獲利年增近2倍，財報利多激勵今（21）日盤中股價強勢表態，早盤跳空開高，以73元開出後隨即攻上73.2元漲停價並鎖住，股價創四個多月來新高。

從技術面來看，美食近期股價逐步墊高，今日跳空突破70元整數關卡，盤中不僅站上5日線、10日線與月線，更一舉攻克半年線及年線，短線多方氣勢轉強。

美食昨公布第2季財報，受惠美國、台灣市場穩健營運，以及大陸市場策略調整效益持續發酵，第2季稅後純益3.38億元，年增188%，每股純益（EPS）1.88元，為去年同期0.65元的近2.9倍，並創五年來單季新高；單季毛利率、營業利益率及淨利率也全面提升。

美食第2季營收42.32億元，年減8.3%，但獲利能力逆勢改善，毛利率約61.7%，較去年同期提高約2.1個百分點；營業利益4.22億元，年增49.4%，營業利益率約10%，提高約3.9個百分點；淨利率約8%，提高約5.5個百分點。

累計今年上半年，美食營收82.59億元，年減12.6%；營業利益7.46億元，年增25.7%；稅後純益5.75億元，年增74.8%，EPS 3.19元，較去年同期1.83元提升，上半年獲利已接近2024年全年水準。

從各市場來看，美國仍是美食最大營運市場，第2季貢獻營收約24億元，占合併營收58%，隨營運規模擴大，獲利貢獻同步攀升。台灣市場已連續七季營收成長，第2季營收占合併營收比重提升至20%。

至於大陸市場，美食持續執行營運調整策略，陸續退出獲利低於預期的區域，截至今年6月底，當地店數已降至300家以下。隨門市去蕪存菁，上半年大陸直營門市單店日均營業額已優於去年同期，法人預期今年大陸市場損益表現可望顯著改善。