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竑騰連兩日鎖漲停 AI 先進封裝設備題材點火

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股今（21）日多空震盪，不過半導體設備股竑騰（7751）買氣持續升溫，早盤以1,730元一字漲停開出，上漲155元，延續昨日漲停氣勢，連兩個交易日攻上漲停板。

竑騰近期受到AI與先進封裝設備需求題材帶動，市場關注其在封測設備、AOI檢測及先進散熱製程等領域布局。公司第2季營收7.31億元，季增18.2%、年增63.5%，續創單季新高；稅後純益1.84億元，年增85%，每股稅後純益6.85元。累計上半年稅後純益3.72億元，EPS達13.85元，營收與獲利均改寫歷年同期新高。

營收動能也維持高檔，竑騰7月營收2.42億元，雖較6月小減約2%，但仍年增約51%；累計前七月營收15.92億元，年增64.9%。

隨AI晶片帶動先進封裝規格升級，市場資金持續朝具備設備出貨、檢測與散熱製程題材的個股靠攏，竑騰也成為今日盤面高價半導體設備股中最受矚目的強勢指標之一。

漲停 題材 封測

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