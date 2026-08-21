填權行情+攻2,100億元國防自主商機題材 世紀連6根漲停 逾4萬張排隊搶

世紀*（5314）21日宣布，正式將水面無人載具（USV）納入「AI無人載具系統事業」發展核心，搶攻2,100億國防自主商機，跨足水面無人艇，建構「空海雙域」AI平台；股價自除權後持續上衝，填權行情熱呼呼，早盤再跳空以漲停26元開出後鎖死，連飆6根漲停，排隊買單超過4萬張。

看好國防自主與與全球「非紅供應鏈」需求強勁，世紀全面啟動自主導控、通訊鏈路、邊緣AI與系統整合驗證等關鍵技術，並攜手國內外之技術與製造夥伴，全力鎖定政府規劃中的1,320艘小型無人艇籌獲案，展現由IC設計轉型為AI無人載具系統整合商的強烈企圖心。

行政院今年6月中旬通過《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃自2026年8月至2031年底編列最高新台幣2,100億元特別預算，涵蓋濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇等項目，以建立台灣非紅供應鏈並強化不對稱戰力。其中，國防部規劃採購1,320艘小型無人艇、預算約280億元，並確立「大量、長單、迭代創新」與國內產製策略，不僅滿足作戰需求，並致力打造「在地供應、自主產製、自主維修」的國防供應鏈。

世紀表示，將既有IC設計、嵌入式控制、導航通訊及邊緣AI技術，由空中無人機延伸至海上無人載具，逐步建立涵蓋無人機（UAV）與無人艇（USV）的「空海雙域」自主無人系統平台，擴大在國防自主及非紅供應鏈市場的布局。

世紀強調，不論是空中無人機或水面無人艇，底層核心均圍繞於「感知、導航、通訊、控制、AI決策」五大要素。藉由共通技術平台的建立，得以在極短時間內將既有空中優勢無縫延伸至海洋領域，大幅降低重複開發成本，並建立跨域系統整合優勢。面對未來的國防採購大單，已做好準備，將以高度自主化與具資安防禦能力的整體解決方案，搶佔規模化量產的市場先機。

世紀在8月14日除權，每仟股無償配發3,157.02936096股，除權以來天天漲停鎖死到終場，填權走勢強勁，21日仍是以漲停26元開出後鎖死，拉出第6根漲停，市價及漲停排隊買單超過4萬張。