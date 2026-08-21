勤凱受惠 AI 需求強勁 法人估今年 EPS 上看11.8元

勤凱（4760）受惠AI需求強勁，MLCC客戶出貨需求大增中，第1季營收年增52%，每股獲利（EPS）交出2.55元佳績後，第2季財報再創新紀錄，單季營收季增13.3%，EPS來到2.71元；大型法人機構表示，上半年動能主要來自兩岸被動元件市場強勁復甦帶動的銅漿出貨躍升，客戶拉貨力道旺盛下，產能利用率已逼近滿載。

法人機構表示，7月起受惠國際銀價回落至每公斤約1,800美元，使上半年較為觀望的客戶買盤轉為積極，單月營收2.6億元，月增8.4%、年增78.4%，連續創下新高，顯示拉貨動能維持高檔，並在主要客戶採購市占率穩步提升下而呈現增長，預期下半年營運將優於上半年，預估銀漿出貨量較上半年增加約20%、銅漿增加約30%，成長來源為被動元件需求與市占提升帶動的出貨放量下，估第3季營收為8億元，季增13.5%、年增67%，毛利率20%，單季EPS為3.4元。

分析師表示，勤凱現營收主要來自被動元件導電漿，在此基礎上，積極與客戶共同研發，切入AI與先進封裝新領域：合金膏應用於PCB軟板高速傳輸、CoWoS玻璃基板TGV填孔與高階ABF載板層間對接等領域；TIM1半燒結散熱膏則針對高瓦數AI晶片，具高熱傳導、低模量雙重優勢，正於國內大廠測試。

這些新品多屬高毛利、切入難度較高的應用，公司目標明年非被動元件營收占比提升至約10%，成為分散單一產業循環風險、推升中長期評價的新引擎下，最新預估今、明年EPS分別成長為11.8元、13.4元。