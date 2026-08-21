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大立光7月每股賺13.94元 法人看好前八月可賺十個股本

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光公布自結7月稅後純益18.26億元，年增6.97%，每股純益13.94元。聯合報系資料照
大立光公布自結7月稅後純益18.26億元，年增6.97%，每股純益13.94元。聯合報系資料照

大立光（3008）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（20）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益18.26億元，年增6.97%，每股純益13.94元。這是大立光今年以來，第三度因遭列注意股票而公布自結單月獲利，相當罕見。

大立光已公布上半年每股純益82.35元，加計7月自結獲利數字，法人推算前七月每股純益約96.29元，預料前八月可賺逾十個股本。

大立光近期股價走勢凌厲，昨天雖然下跌35元、收5,515元，惟8月以來股價勁揚逾四成。

法人分析，大立光近期吸引買盤簇擁，主因跨足CPO新事業備受期待，市場押寶CPO產品將為公司帶來新動能，紛紛卡位。

就短期營運來看，大立光7月合併營收48.77億元，月增31%，年減11%，優於預期。展望8月，大立光表示，維持先前展望，由於步入產業旺季，預期8月拉貨動能優於7月。

大立光前七月合併營收340.86億元，年增7%。針對本季營運展望，大立光董事長林恩平先前表示，8月比7月好，本季產能利用率將達滿載。

林恩平透露，依客戶新機排程，部分新機會在第3季發表，部分移至明年第1季，7月沒有以前那麼忙，但第4季是今年營運最忙的一季。市場預期，大立光今年營運高峰將落於下季。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，外界看好，蘋果新一代iPhone18新機即將亮相，旗艦機種首度搭載可變光圈鏡頭，大立光為主力供應商，為大立光下半年營運添動能。

針對CPO業務進展，林恩平日前證實，已有一家光纖陣列（FA）量產訂單，7月送樣給客戶，客戶將以最快速度認證，大立光預期本季底完成自動化試產線架設，最快明年中量產貢獻營收。

針對FA新訂單，林恩平說，目前為一排的設計，大立光的優勢在於自動化及高精度，客戶選擇大立光，除了看重自動化技術外，也因此容易找到問題，目前檢測機台均由大立光自行開發。

法人關注除了FA及微透鏡陣列（PMLA）外，公司內部研發及工程是否有投入FAU（光纖陣列單元）領域，林恩平直言，FAU在對焦有大的難度，這是下一步，目前邊走邊看。

針對CPO零組件布局，林恩平認為，微型多芯光纖連接器（MMC，Multi-fiber Miniature connector）「理論上是我們可以做的，也滿適合我們做」，惟相關專利目前多掌握在國外大廠手上。

大立光 營收 每股純益

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