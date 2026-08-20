正文攻印度毫米波商機

印度電信主管機關正積極推動毫米波（mmWave）頻段創新應用，探索將WiFi技術延伸至高頻頻段。正文（4906）表示，公司研發WiFi毫米波固定無線接取（FWA）產品，採用WiFi over mmWave（WomT）技術，與印度當地一階（Tier 1）電信營運商合作開發部署，搶攻商機。

正文並規劃，未來將相關前瞻技術，延伸推廣至歐美等其他國際市場。

過去26GHz頻段在全球與印度主要是規劃給5G等行動通訊技術使用，WiFi主要在2.4GHz、5GHz或6 GHz頻段運作。但隨著室內數據流量爆炸，業界也考慮將超高速WiFi轉至26GHz毫米波頻段，但須注意與3GPP、5G等技術的衝突。

印度電信主管機關轄下電信工程中心（TEC）近期發布在26 GHz（n258）許可頻段下WiFi技術的臨時通用要求（Provisional Generic Requirement），開放製造商與電信營運商在真實環境中進行現場試驗，驗證WiFi與既有3GPP/5G/IMT網路間無干擾共存可行性。完成無干擾共存可行性場域試驗後，印度電信部將會進一步推進商業運轉的標準。

正文5G毫米波FWA產品先前已出貨Reliance Jio、Bharti Airtel等印度大型電信營運商，應用於當地的高速寬頻網路部署，近期也深度參與WoMT與高頻標準制定。