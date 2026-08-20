IC設計廠傑霖（8102）董事長暨總經理梁春林昨（20）日於法說會表示，旗下「JL2580」、「JL6580」等新品第2季開始放量出貨，7月占比已逾五成，隨新品出貨比重持續提高，看好下半年毛利率將優於上半年，今年營收也可望較去年成長。

傑霖目前逾八成營收來自影像處理系統單晶片（SoC），其餘為國防軍工相關通訊系統模組。該公司上半年營收2.25億元，年增2.7%；毛利率由去年同期38.3%升至41.7%，年增3.5個百分點；歸屬母公司稅後純益3,237.1萬元，年增48.9%，每股純益1.39元。

梁春林指出，JL2580第1季出貨量仍不大，第2季陸續放量，對毛利及獲利貢獻也從第2季開始明顯放大。

他說，傑霖先將JL2580、JL6580導入原有的數位相機及攝影機客戶，補齊過去較少著墨的高階產品。目前既有客戶的導入已大致完成，接下來將把資源轉向生態追蹤、運動攝影機、居家安防及行車記錄器等新應用。

生態追蹤產品已進入客戶導入階段，可透過AI影像辨識判斷不同動物；行車記錄器則可延伸至ADAS安全辨識。相關應用仍處於開發及導入期，預期對貢獻營收將在明、後年逐步放大。

產品布局方面，傑霖預計本季量產JL2300，以較低成本取代現有中低階產品。JL2300採用PSRAM，整體成本可望較舊款降低二至三成，在效能微幅提升下，也有助減輕舊產品逐年降價帶來的毛利壓力。