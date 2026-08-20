聽新聞
0:00 / 0:00

傑霖全年業績將增長

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

IC設計廠傑霖（8102）董事長暨總經理梁春林昨（20）日於法說會表示，旗下「JL2580」、「JL6580」等新品第2季開始放量出貨，7月占比已逾五成，隨新品出貨比重持續提高，看好下半年毛利率將優於上半年，今年營收也可望較去年成長。

傑霖目前逾八成營收來自影像處理系統單晶片（SoC），其餘為國防軍工相關通訊系統模組。該公司上半年營收2.25億元，年增2.7%；毛利率由去年同期38.3%升至41.7%，年增3.5個百分點；歸屬母公司稅後純益3,237.1萬元，年增48.9%，每股純益1.39元。

梁春林指出，JL2580第1季出貨量仍不大，第2季陸續放量，對毛利及獲利貢獻也從第2季開始明顯放大。

他說，傑霖先將JL2580、JL6580導入原有的數位相機及攝影機客戶，補齊過去較少著墨的高階產品。目前既有客戶的導入已大致完成，接下來將把資源轉向生態追蹤、運動攝影機、居家安防及行車記錄器等新應用。

生態追蹤產品已進入客戶導入階段，可透過AI影像辨識判斷不同動物；行車記錄器則可延伸至ADAS安全辨識。相關應用仍處於開發及導入期，預期對貢獻營收將在明、後年逐步放大。

產品布局方面，傑霖預計本季量產JL2300，以較低成本取代現有中低階產品。JL2300採用PSRAM，整體成本可望較舊款降低二至三成，在效能微幅提升下，也有助減輕舊產品逐年降價帶來的毛利壓力。

業績 營收 IC設計

延伸閱讀

儒鴻訂單 看到六個月

晶呈科技法說會／拚三大產品線齊成長 特氣銷售下半年有望優於上半年

榮惠法說會／上半年 EPS 4.31元、配息3.5元 第3季營運看更旺

倍利科法說會／第2季EPS 5.18元創高 上半年賺逾一個股本

相關新聞

jpp財報／喜迎AI機構件大單挹注 第2季毛利率創歷史新高

AI機構件大廠jpp-KY（5284）經寶精密20日公告財報，受惠AI機構件需求爆發，帶動第2季營收、毛利率雙雙寫下歷史新高，獲利動能強勁，上半年每股純益更衝上8.54元；展望未來，公司指出，訂單能見度已直達年底，下半年將逐季成長，動能將比上半年更強，全年高成長無虞。

技嘉推資料中心級電腦

技嘉（2376）、微星積極搶攻AI商機，紛紛端出新品搶市。技嘉昨（20）日宣布，推出資料中心等級的桌機「W775」系列，擴大AI產品線由資料中心至地端與企業端市場；微星則推出新AI筆電，搶攻企業與商用市場。法人看好，技嘉、微星AI新品競出，將成為推升後續營運的動能之一。

漢翔法說會／多元業務穩健推進 今年營運動能審慎樂觀

漢翔（2634）公司20日舉行法人說明會，公司表示，隨著國內無人機政策逐漸明朗、國防業務穩健執行，加上民航與科技服務等業務引擎持續增溫，今年漢翔營運動能審慎樂觀。財務表現上，今年第2季營收表現達92億元，每股盈餘(EPS)為1.02元，累計上半年營收168億元，EPS 1.3元，均較去年同期有顯著提升。

技術面強勢股 短線聚焦

台股昨（20）日受惠外資回補，量縮收小紅，盤面題材股各自表態，南亞科（2408）、遠東新等近日吸引法人買盤進駐，股價強勢點火，並站穩5日線，專家預期後市仍有可為，建議短線拉回偏多操作。

凱基證「隨身e策略」 大升級

為持續優化數位投資體驗，凱基證券宣布「隨身e策略」App全新改版正式上線，以全新介面、全新體驗、全新旅程為核心理念，分階段推出嶄新介面設計，重新定義投資人與數位平台互動方式。

萬潤7月每股賺3.52元

半導體設備廠萬潤（6187）因有價證券達注意交易資訊標準，昨（20）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益3.46億元，較去年同期大增118%，每股純益3.52元，年增113%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。