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晶呈科技三引擎熱轉

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

晶呈科技（4768）董事長陳亞理昨（20）日於法說會表示，今年三大產品線營收同步看增，其中，特殊氣體營收估成長三成、TGV系列則有望倍增，光阻剝離劑（Stripper）增長50%。

晶呈科技並積極擴產，頭份三廠正興建年產能250噸的C4F6一級合成製造工廠，預期第4季邁入試量產。公司也於竹北生醫園區購買已興建完成的廠房，預計作為五廠，主力生產TGV相關產品。現階段規劃以TGV技術生產生技用檢測儀器，目前正等待科管局審核進駐資格中。

談到主力產品特殊氣體後市，陳亞理說，目前氣體訂單能見度約一年，高純度八氟丁烯（C4F6）內外銷皆成長。晶呈科技內部估算，第2季特殊氣體出貨量約6,200支鋼瓶，隨全球半導體新產能陸續開出，預估下半年特氣產品鋼瓶出貨量較上半年倍增，第3季出貨量估6,700支至6,900支，第4季有望達7,400支至7,600支。

晶呈科技並致力開拓TGV玻璃基板系列產品，陳亞理指出，目前已建置兩大可量產核心產品線，目前合計月產能約1萬片，後續將應客戶需求陸續擴充產能，預計2027年第2季累計完成12條產線。

晶呈科技 營收 頭份

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