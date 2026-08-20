技嘉推資料中心級電腦

技嘉（2376）、微星積極搶攻AI商機，紛紛端出新品搶市。技嘉昨（20）日宣布，推出資料中心等級的桌機「W775」系列，擴大AI產品線由資料中心至地端與企業端市場；微星則推出新AI筆電，搶攻企業與商用市場。法人看好，技嘉、微星AI新品競出，將成為推升後續營運的動能之一。

技嘉表示，W775-V10-L01是資料中心等級的桌機，採用輝達GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip，可讓400人同時提問，整機吞吐峰值可達9,000 tok／s，效率大幅提升，並易於導入。展望下半年，技嘉認為，客戶需求強勁，預期整體營運成長力道更勝於上半年。

技嘉透露，旗下AI客戶算力需求強烈且部署速度加快，訂單能見度大幅提高，與合作客戶廣度及合作深度持續強化，下半年客戶基礎設施進度，以及關鍵零組件配套可望持續改善，出貨可望更加順暢，該公司已超前部署相關解決方案，將能順利滿足客戶需求。

資本支出方面，技嘉指出，2026年上半年資本支出約18.22億元，主要用來新購辦公大樓、擴增AI伺服器廠房產能與機器設備。因應強勁成長需求，2026年資本支出預計從原訂23億元至25億元，上修為28億元至30億元。

微星也將推出輝達RTX Spark相關產品Prestige N16 Flip AI，預購訂單已滿，法人預估，2026與2027年分別出貨8萬台與28萬台，貢獻營收80億與250億元，占營收比重為3.5%與0.9%，該產品單價高，毛利率優於平均水準，預期貢獻獲利4%與12%。

微星董事長徐祥之前表示，今年首要目標是守穩主要市場的市占率，致力維持產品價格與毛利的穩定。同時，除了PC要推出RTX等高單價產品外，該公司在AI伺服器、AIoT及車載等領域皆取得不錯的進展，期望藉由這些新產品線的加速成長，來彌補DIY市場的衰退缺口。