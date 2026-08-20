眾達第2季轉盈 每股賺2.68元

光通訊廠眾達-KY（4977）昨（20）日公告第2季稅後純益2.15億元，每股純益2.68元，擺脫首季虧損態勢；上半年稅後純益1.2億元，年減39.3％，每股純益1.5元。

眾達昨天並宣布，將對馬來西亞孫公司增資2,600萬美元（約新台幣8.3億元），將用作擴大當地營運資金使用。

法人指出，眾達馬來西亞新廠主要著重高功率雷射光源的覆晶封裝產能，該產品後續將會是CPO模組當中重要元件的一環，預計眾達最快有機會明年開始放量出貨。

眾達結算，第2季毛利率23.1％，季增3.4個百分點，不過本業仍虧損，單季營業淨損3,759萬元；稅後純益2.15億元，雖擺脫首季虧損態勢，但年減28.7％，每股純益2.68元。

眾達上半年平均毛利率21.5％，年減2個百分點；稅後純益1.2億元、年減39.3％，每股純益1.5元，低於去年同期的2.51元。