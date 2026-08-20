jpp上半年EPS 8.54元

AI機構件大廠jpp-KY（5284）受惠AI需求爆發，昨（20）日公告第2季毛利率衝上42.1%，創單季歷史新高，每股純益4.41元；上半年每股純益8.54元，為同期最佳。公司表示，訂單能見度直達年底，下半年將逐季走揚，動能比上半年更強，全年高成長無虞。

jpp在AI伺服器機櫃、電源櫃及儲能相關機構件訂單湧進挹注下，第2季毛利率跳增至42.1%，季增4.6個百分點，年增9.3個百分點；獲利2.33億元，季增6.8%，每股純益4.41元。

jpp上半年稅後純益4.51億元，年增92.7%，每股純益8.54元。目前jpp泰國廠產能利用率維持歷史高檔水位，隨著新建噴漆廠完工，噴漆產能將進一步擴大，訂單能見度已直達下半年。

為滿足客戶需求，jpp正在擴建2.2萬坪全新廠房，同時，並預計引進500噸、400噸的沖壓機台，估計今年沖壓產能將較去年增長30%以上，整體展望樂觀。

jpp透過與全球電源龍頭廠深度策略合作，成功切入AI伺服器電源、機殼與機櫃的高階機構件市場。

jpp指出，下半年持續擴大投入AI領域技術，重點布局在高階大型量產門檻機構件，以搭上未來雲端數據中心對散熱與穩定供電需求的趨勢。