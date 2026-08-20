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潤德法說會／接案動能穩健 今年新增28筆訂單、金額21億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
潤德董事長盧玉璜。圖／業者提供
潤德董事長盧玉璜。圖／業者提供

潤德（6881）20日舉行法說會，公司表示，2026年接案動能維持穩健，截至目前已新增28筆工程訂單，年度新增金額約21億元。目前在手工程總金額約59億元，其中尚未認列金額約23億元，案件儲備維持一定規模，為後續營收提供良好支撐。

潤德今年上半年營收為11.82億元，與去年同期持平；每股盈餘（EPS）達9.51元，較去年同期8.51元成長。公司表示，主要受惠於專案執行效益及成本控管持續優化，整體營業毛利率由19%提升至21%。

看好AI與半導體產業鏈持續擴產所帶動的企業總部及高規格廠辦裝修需求，潤德持續發揮設計與工程整合優勢，積極拓展交通運輸軌道聯合開發、商場、辦公大樓及高端住宅公共設施等大型專案，掌握市場多元需求；同時投入智能空間與複合式機能空間的設計與建置，持續拓展業務布局，強化市場競爭力。

展望未來，潤德將持續強化工程品質與專業服務，深化永續經營作為，秉持「以人為本、健康、永續發展為旨的美學設計思維」的理念，結合高品質一條龍整合服務，持續創造穩健獲利，朝空間設計與工程整合領域的領導品牌邁進，為股東創造長期價值。

法說會 營收 EPS

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