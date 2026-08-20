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瑞磁上半年EPS 0.48元
ABC-KY（6598）昨（20）日公布上半年財報，受惠美國人體醫療診斷及動物健康兩大市場需求成長，上半年營收4.3億元，年增81%，毛利率升至68%，稅後純益4,900萬元，每股純益（EPS）0.48元，較去年同期每股虧損1元明顯改善，營運成功轉虧為盈。
瑞磁（ABC-KY）表示，看好美國診斷市場後續成長動能，目前正積極推動產品導入美國指標性大型檢測實驗室，其中一家年採購需求達千萬美元規模的實驗室，目前已進入產品驗證階段，可望成為後續營運成長動能。
瑞磁上半年營運改善，主要來自兩大主力市場出貨成長。其中，美國人體醫療診斷市場持續開發新客戶，帶動相關業績年增56%；動物健康市場則受惠客戶對數位生物條碼（BMB）需求增加，業績年增122%。
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