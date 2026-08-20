威宏第2季每股賺1.35元

專業運動裝備及精品包袋廠威宏-KY（8442）昨（20）日公布第2季合併財報，合併營收23.47億元、年增18.9%；營業利益1.31億元，稅後純益0.95億元、年增3,649.5%，每股稅後純益（EPS）1.35元，獲利為近五個季度以來新高。

受惠運動及輕奢精品包袋兩大事業群訂單能見度維持高檔，帶動營收規模持續放大，累計上半年合併營收43.31億元、年增9.5%，營業利益1.45億元，稅後純益0.97億元、年減41.7%，EPS 1.38元。

威宏上半年產品結構為：運動包袋及高爾夫球袋24%，運動手套護具及周邊14%，尼龍包袋、真皮包款及配件45%，旅行箱及包袋17%。

上半年毛利率為17%，仍受到威保柬埔寨廠區學習曲線處於瓶頸狀態影響，但威宏表示，已落實多項優化管理措施持續改善生產效率，以期強化自身營運體質。

展望下半年，隨著第4季歐美傳統節慶與百貨促銷旺季將至，終端消費市場展現正向訊號，既有品牌客戶訂單持續穩定。

為妥善因應強勁的訂單需求，目前柬埔寨宏盛、泰國TWT及越南德御等廠區皆已啟動加班機制，柬埔寨廣泰廠亦規劃陸續擴增產線，全力滿足男用商務包袋日益增長的訂單需求。

威宏強調，將持續發揮跨國製造優勢，彈性調整產能配置及生產模式，全面提升集團整體接單競爭力，展望未來，生產效率隨著學習曲線提升後，規模效益逐步顯現，預期在獲利結構與毛利率的優化下，獲利成長幅度可望超越營收增幅。