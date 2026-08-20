聽新聞
0:00 / 0:00

威宏第2季每股賺1.35元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

專業運動裝備及精品包袋廠威宏-KY（8442）昨（20）日公布第2季合併財報，合併營收23.47億元、年增18.9%；營業利益1.31億元，稅後純益0.95億元、年增3,649.5%，每股稅後純益（EPS）1.35元，獲利為近五個季度以來新高。

受惠運動及輕奢精品包袋兩大事業群訂單能見度維持高檔，帶動營收規模持續放大，累計上半年合併營收43.31億元、年增9.5%，營業利益1.45億元，稅後純益0.97億元、年減41.7%，EPS 1.38元。

威宏上半年產品結構為：運動包袋及高爾夫球袋24%，運動手套護具及周邊14%，尼龍包袋、真皮包款及配件45%，旅行箱及包袋17%。

上半年毛利率為17%，仍受到威保柬埔寨廠區學習曲線處於瓶頸狀態影響，但威宏表示，已落實多項優化管理措施持續改善生產效率，以期強化自身營運體質。

展望下半年，隨著第4季歐美傳統節慶與百貨促銷旺季將至，終端消費市場展現正向訊號，既有品牌客戶訂單持續穩定。

為妥善因應強勁的訂單需求，目前柬埔寨宏盛、泰國TWT及越南德御等廠區皆已啟動加班機制，柬埔寨廣泰廠亦規劃陸續擴增產線，全力滿足男用商務包袋日益增長的訂單需求。

威宏強調，將持續發揮跨國製造優勢，彈性調整產能配置及生產模式，全面提升集團整體接單競爭力，展望未來，生產效率隨著學習曲線提升後，規模效益逐步顯現，預期在獲利結構與毛利率的優化下，獲利成長幅度可望超越營收增幅。

營收 運動

延伸閱讀

美食財報／獲利大躍進！第2季稅後純益年增188% EPS創五年單季新高

jpp財報／喜迎AI機構件大單挹注 第2季毛利率創歷史新高

威致法說會／各項營運指標明顯轉強 後市看旺

倍利科法說會／第2季EPS 5.18元創高 上半年賺逾一個股本

相關新聞

jpp財報／喜迎AI機構件大單挹注 第2季毛利率創歷史新高

AI機構件大廠jpp-KY（5284）經寶精密20日公告財報，受惠AI機構件需求爆發，帶動第2季營收、毛利率雙雙寫下歷史新高，獲利動能強勁，上半年每股純益更衝上8.54元；展望未來，公司指出，訂單能見度已直達年底，下半年將逐季成長，動能將比上半年更強，全年高成長無虞。

技嘉推資料中心級電腦

技嘉（2376）、微星積極搶攻AI商機，紛紛端出新品搶市。技嘉昨（20）日宣布，推出資料中心等級的桌機「W775」系列，擴大AI產品線由資料中心至地端與企業端市場；微星則推出新AI筆電，搶攻企業與商用市場。法人看好，技嘉、微星AI新品競出，將成為推升後續營運的動能之一。

漢翔法說會／多元業務穩健推進 今年營運動能審慎樂觀

漢翔（2634）公司20日舉行法人說明會，公司表示，隨著國內無人機政策逐漸明朗、國防業務穩健執行，加上民航與科技服務等業務引擎持續增溫，今年漢翔營運動能審慎樂觀。財務表現上，今年第2季營收表現達92億元，每股盈餘(EPS)為1.02元，累計上半年營收168億元，EPS 1.3元，均較去年同期有顯著提升。

技術面強勢股 短線聚焦

台股昨（20）日受惠外資回補，量縮收小紅，盤面題材股各自表態，南亞科（2408）、遠東新等近日吸引法人買盤進駐，股價強勢點火，並站穩5日線，專家預期後市仍有可為，建議短線拉回偏多操作。

凱基證「隨身e策略」 大升級

為持續優化數位投資體驗，凱基證券宣布「隨身e策略」App全新改版正式上線，以全新介面、全新體驗、全新旅程為核心理念，分階段推出嶄新介面設計，重新定義投資人與數位平台互動方式。

萬潤7月每股賺3.52元

半導體設備廠萬潤（6187）因有價證券達注意交易資訊標準，昨（20）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益3.46億元，較去年同期大增118%，每股純益3.52元，年增113%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。