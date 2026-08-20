凱基證「隨身e策略」 大升級

為持續優化數位投資體驗，凱基證券宣布「隨身e策略」App全新改版正式上線，以全新介面、全新體驗、全新旅程為核心理念，分階段推出嶄新介面設計，重新定義投資人與數位平台互動方式。

首波改版最大亮點聚焦全新升級的「我的」個人化首頁，讓投資人可依自身投資習慣與需求自由打造專屬投資介面，實現真正「投資首頁，由我定義」的數位體驗。

凱基證券這次改版是從投資人使用習慣出發，規劃新版介面前，投入大量使用者研究與客戶訪談，希望了解投資人每天開啟交易App時「最常使用哪些功能」、「最想優先看到哪些資訊」，以及「如何在最短時間內完成操作」。

同時，團隊也透過投資人使用行為，整理出最常被設定為快捷功能的服務項目，作為新版首頁設計的重要依據。

凱基證券研究發現，多數投資人最在意的其實不是App功能有多豐富，而是能不能快速找到需要的資訊，因此新版介面以「資訊找得到、功能用得到」為設計核心，讓投資人在開啟App第一時間就能看到最關心的投資資訊。

針對不同投資族群，新版首頁也提供更符合個人化的使用體驗。例如，存股族最希望「定期定額」功能出現在App首頁，搭配「我的股利查詢」服務，方便即時追蹤長期投資成果；投資新手想要快速使用「股票抽籤」功能，讓小資族有望以銅板價以小搏大。

資深投資人偏好使用「智慧條件下單」功能，免盯盤就能掌握行情。此外，針對持有海外股票、基金等多元資產的投資人，新版介面也透過更清楚分類與整合設計，讓跨商品管理更輕鬆、更有效率。

新版「隨身e策略」App「我的」首頁，以高度個人化介面設計為最大特色。投資人可自由切換淺色與深色主題模式，並依閱讀需求調整字體大小，不論偏好清新簡潔或沉穩專業風格，都能輕鬆打造最舒適使用環境。

同時，全新導入自訂版面功能，使用者可透過拖曳方式自由排列常用功能與主選單順序，將最常使用資訊與工具放在首頁「快捷功能」位置，一打開App即可快速掌握重點資訊。