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能率亞洲投資機器人 聚焦
創投業者能率亞洲（7777）受櫃買中心邀請，將於下周三（26日）召開業績發表會。
市場聚焦即將在美掛牌的轉投資Agility收益，加上近期陸系機器人大廠宇樹科技上市之後掀起的機器人熱潮，以及潛在獲利動能。
能率亞洲第2季每股純益1.05元，上半年獲利已超越去年全年，加上未來有Agility掛牌題材，法人看好未來獲利動能。
能率亞洲投資的美國人形機器人公司Agility，最快9月透過SPAC（特殊目的收購）在美國那斯達克掛牌交易，股票代號為AGLT。
Agility旗下人形機器人Digit獲得駐亞馬遜、日本豐田（Toyota）加拿大製造中心、美國大型物流GXO、德國汽車舍弗勒（Schaeffler）採用。
Agility股東包括輝達、亞馬遜、軟銀等科技大咖，掛牌後，將是美國首家股票上市人形機器人公司，目前估值約25億美元。法人認為未來有機會上看百億美元。
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