凱崴擴產 營運季季高

PCB鑽針廠商凱崴（5498）昨（20）日召開法說會，凱崴總經理初從維表示，因應客戶需求積極擴產，預估2027年鑽針月產能將達4,000萬支，隨著新產能加入，2026年營運可望逐月、逐季攀高，全年營收及營業淨利挑戰歷史新高，2027年會比今年好。

凱崴主要產品為鑽針、雷射／機械鑽孔代工，以及基板代理。AI資料中心等基礎建設持續建置腳步，伺服器及光通訊等新興應用帶動高多層板、HDI及載板等高階PCB產品需求強勁，加上鎢價高漲，高階鑽針自去年下半年起嚴重吃緊，全球前五大鑽針廠均大舉擴產，鑽針依舊供不應求。

因應客戶需求，凱崴2025年啟動擴產，今年上半年月產能已達2,000萬支，下半年月產能可望達2,500萬支，2027年月產能將進一步擴增至4,000萬支；在鑽孔代工部分，目前凱崴鑽孔業務包括自有設備鑽孔/駐廠/機台代管，以機械鑽孔為主，公司預估，2026年兩岸三地含泰國，鑽孔代工產能將年增50%。

凱崴上半年稅後純益為3,420萬元，每股純益0.18元，累計前七月合併營收為12.57億元，年增68%。