榮惠上半年每股賺4.31元

PCB設計廠商榮惠-KY（6924）昨（20）日召開法說會並公布第2季財報，累計上半年每股純益4.31元，優於去年同期1.71元。榮惠指出，AI產品比重持續拉升，加上反映成本，樂觀看待第3季營收，並搶攻北美車用PCB需求。今年開始公司改為每半年配發股利，上半年擬配息3.5元，預計下半年發放。

榮惠第2季營收5.15億元，季增9%、年增21.6%，稅後純益4,234 萬元，季減9.2%、年增約409%，每股純益2.05元。7月營收1.85億元，創單月歷史次高，月增10.8％、年增25.8％，累計今年前七月營收11.7億元，年增率15.5％。

榮惠董事長劉世璘昨指出，上半年AI伺服器水冷模組與水冷快接頭（QD）、感應器、PCBA、板金機殼等相關零組件，營收占比8.2％，7月提高至8.5％，8月起新的AI伺服器終端客戶開始出貨，第3季AI占比將繼續攀高，有助於毛利等獲利指標提升。

公司以AI伺服器液冷供應服務商為核心定位，提供客戶FPC、Rigid-flex、Metal及HDI等多種類基板的一站式服務，延伸業務新動能。

榮惠去年設立墨西哥營業處，今年第4季開始出貨，因應日系車廠訂單並搶攻北美市場龐大車用PCB需求。預計歐洲市場業務是明年成長新動能，聚焦前沿科研全自動實驗檢測設備、商用冷櫃照明、醫美光電儀器、高端廚電家電等四大領域業務的拓展。