聽新聞
0:00 / 0:00

榮惠上半年每股賺4.31元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB設計廠商榮惠-KY（6924）昨（20）日召開法說會並公布第2季財報，累計上半年每股純益4.31元，優於去年同期1.71元。榮惠指出，AI產品比重持續拉升，加上反映成本，樂觀看待第3季營收，並搶攻北美車用PCB需求。今年開始公司改為每半年配發股利，上半年擬配息3.5元，預計下半年發放。

榮惠第2季營收5.15億元，季增9%、年增21.6%，稅後純益4,234 萬元，季減9.2%、年增約409%，每股純益2.05元。7月營收1.85億元，創單月歷史次高，月增10.8％、年增25.8％，累計今年前七月營收11.7億元，年增率15.5％。

榮惠董事長劉世璘昨指出，上半年AI伺服器水冷模組與水冷快接頭（QD）、感應器、PCBA、板金機殼等相關零組件，營收占比8.2％，7月提高至8.5％，8月起新的AI伺服器終端客戶開始出貨，第3季AI占比將繼續攀高，有助於毛利等獲利指標提升。

公司以AI伺服器液冷供應服務商為核心定位，提供客戶FPC、Rigid-flex、Metal及HDI等多種類基板的一站式服務，延伸業務新動能。

榮惠去年設立墨西哥營業處，今年第4季開始出貨，因應日系車廠訂單並搶攻北美市場龐大車用PCB需求。預計歐洲市場業務是明年成長新動能，聚焦前沿科研全自動實驗檢測設備、商用冷櫃照明、醫美光電儀器、高端廚電家電等四大領域業務的拓展。

PCB 營收 財報

延伸閱讀

榮惠法說會／上半年 EPS 4.31元、配息3.5元 第3季營運看更旺

jpp財報／喜迎AI機構件大單挹注 第2季毛利率創歷史新高

安勤訂單看到明年第3季

聯詠本季業績可望續揚 盤中漲逾半根停板

相關新聞

jpp財報／喜迎AI機構件大單挹注 第2季毛利率創歷史新高

AI機構件大廠jpp-KY（5284）經寶精密20日公告財報，受惠AI機構件需求爆發，帶動第2季營收、毛利率雙雙寫下歷史新高，獲利動能強勁，上半年每股純益更衝上8.54元；展望未來，公司指出，訂單能見度已直達年底，下半年將逐季成長，動能將比上半年更強，全年高成長無虞。

技嘉推資料中心級電腦

技嘉（2376）、微星積極搶攻AI商機，紛紛端出新品搶市。技嘉昨（20）日宣布，推出資料中心等級的桌機「W775」系列，擴大AI產品線由資料中心至地端與企業端市場；微星則推出新AI筆電，搶攻企業與商用市場。法人看好，技嘉、微星AI新品競出，將成為推升後續營運的動能之一。

漢翔法說會／多元業務穩健推進 今年營運動能審慎樂觀

漢翔（2634）公司20日舉行法人說明會，公司表示，隨著國內無人機政策逐漸明朗、國防業務穩健執行，加上民航與科技服務等業務引擎持續增溫，今年漢翔營運動能審慎樂觀。財務表現上，今年第2季營收表現達92億元，每股盈餘(EPS)為1.02元，累計上半年營收168億元，EPS 1.3元，均較去年同期有顯著提升。

技術面強勢股 短線聚焦

台股昨（20）日受惠外資回補，量縮收小紅，盤面題材股各自表態，南亞科（2408）、遠東新等近日吸引法人買盤進駐，股價強勢點火，並站穩5日線，專家預期後市仍有可為，建議短線拉回偏多操作。

凱基證「隨身e策略」 大升級

為持續優化數位投資體驗，凱基證券宣布「隨身e策略」App全新改版正式上線，以全新介面、全新體驗、全新旅程為核心理念，分階段推出嶄新介面設計，重新定義投資人與數位平台互動方式。

萬潤7月每股賺3.52元

半導體設備廠萬潤（6187）因有價證券達注意交易資訊標準，昨（20）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益3.46億元，較去年同期大增118%，每股純益3.52元，年增113%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。