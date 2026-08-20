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慧友出貨旺 全年拚轉盈
慧友（5484）上半年每股純益（EPS）0.87元，擺脫去年全年虧損，本季來自機器人專案出貨以及上半年半導體測試設備商拉貨動能延續，全年力拚獲利。
慧友今年前七月營收4.98億元，年增1.06倍，主因接到代工訂單。慧友近日參加自動化大展，展示採用輝達技術的物理AI應用。AI視覺機器手臂搭載NVIDIA Jetson Thor的EverFocus EAR-100T機器人控制器，可處理攝影機與感測器資訊。機器手臂利用AI視覺辨識物件、判定位置、規劃動作並執行相應操作，展現即時視覺智慧從觀察到支援工業自動化作業。
慧友第2季稅後純益3,550萬元，每股純益0.54元，較去年同期轉虧為盈，優於首季0.33元，連四季維持獲利。
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