聽新聞
0:00 / 0:00
宸曜搶食半導體商機
工業電腦廠宸曜（6922）今年設立韓國子公司，搶攻當地半導體產業擴產需求。宸曜發言人藍林忠昨（20）日表示，半導體相關業務約占整體營收一成左右，預期該業務持續成長，下半年將延續上半年增長動能。
近年工業電腦廠擴展新應用，紛紛進軍半導體產業。宸曜近期參加台北國際自動化工業大展，展示實體AI（Physical AI）在工業現場落地應用，主攻半導體高精檢測。
藍林忠指出，目前半導體客戶主要為美系及台系廠商，半導體相關業務約占整體營收一成左右，以今年上半年來看，半導體相關應用約成長兩成，預期後續業務持續成長。
宸曜今年在韓國設立子公司，瞄準當地半導體及軍工商機，近年AI伺服器需求大增，韓國半導體巨頭三星、SK海力士紛紛展開新一輪擴產，相關商機巨大，宸曜也與韓國設備商合作。
展望後市，藍林忠表示，今年第3季業績仍然維持高檔，有望優於第2季，8、9月營收維持7月高峰水準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。