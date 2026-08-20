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宸曜搶食半導體商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠宸曜（6922）今年設立韓國子公司，搶攻當地半導體產業擴產需求。宸曜發言人藍林忠昨（20）日表示，半導體相關業務約占整體營收一成左右，預期該業務持續成長，下半年將延續上半年增長動能。

近年工業電腦廠擴展新應用，紛紛進軍半導體產業。宸曜近期參加台北國際自動化工業大展，展示實體AI（Physical AI）在工業現場落地應用，主攻半導體高精檢測。

藍林忠指出，目前半導體客戶主要為美系及台系廠商，半導體相關業務約占整體營收一成左右，以今年上半年來看，半導體相關應用約成長兩成，預期後續業務持續成長。

宸曜今年在韓國設立子公司，瞄準當地半導體及軍工商機，近年AI伺服器需求大增，韓國半導體巨頭三星、SK海力士紛紛展開新一輪擴產，相關商機巨大，宸曜也與韓國設備商合作。

展望後市，藍林忠表示，今年第3季業績仍然維持高檔，有望優於第2季，8、9月營收維持7月高峰水準。

營收 半導體 韓國

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