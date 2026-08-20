智慧製造解決方案大廠新代科技（7750）近期參加台北國際自動化工業大展，董事長蔡尤鏗昨（20）日表示，積極布局AI機器人金屬加工應用，AI伺服器製造設備方案業績占比已達三成，預計2030年小腦控制器為主的機器人應用業績占比可望突破10%。

蔡尤鏗表示，新代組成團隊布局AI智慧機器人前瞻技術，預期人形機器人的多元應用未來會加速落地。

新代前七月合併營收159.94億元、年增95.4%，上半年稅後純益29.69億元、年增174.8%，每股純益42.53元；第2季獲利18.95億元，季增76.4%、年增216.6%，每股純益27.15元，創單季新高。

展望下半年，蔡尤鏗說，第3季為傳統淡季，因成本控制得宜，下半年營收有機會優於上半年，毛利率期盼較上半年提升。

新代集團旗下聯達智能與正鉑雷射在自動化展展示從精密運動控制、工業自動化、AI智慧機器人、高階雷射加工到智慧工廠管理的製造生態系。現場展示為金屬加工產業推出的「一機一手」自動化解決方案，以CNC控制器系統整合取放，可控制CNC機床和機器人，因應各類金屬加工應用。

蔡尤鏗指出，新代開發AI機器人整合數位孿生、智慧視覺與自主動作規劃，可用在印刷電路板組裝上下料與快速換線等。對小腦控制器為主的機器人應用展望，蔡尤鏗指出，2025年相關業績比重約2%，預期今年占比可提升至4%，目標2030年相關業績比重可突破10%。

新代也切入AI伺服器相關水冷快接頭、液冷板等製造設備應用，他透露，精密機械加工金屬製造商已向新代購買控制器設備方案，製造AI伺服器水冷散熱系統。

新代上半年AI伺服器相關加工零組件設備應用占比約三成，較去年占比約一至二成大幅成長，預期未來相關業績可持續成長。至於馬來西亞布局，蔡尤鏗表示，當地新廠規劃2027年上半年完工，布局韌性供應鏈，以因應東協市場自動化客戶需求。