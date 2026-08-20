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勤凱推新品 攻三領域

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
勤凱董事長曾聰乙。記者李孟珊／攝影
勤凱董事長曾聰乙。記者李孟珊／攝影

導電漿大廠勤凱（4760）跨足AI與先進封裝新領域報捷，旗下合金膏產品鎖定PCB軟板高速傳輸、CoWoS玻璃基板TGV填孔及高階ABF載板等。目前高速軟板已通過客戶認證並穩定出貨，TGV、ABF也積極送樣驗證，法人正向看待新品陸續開花結果，明年非被動元件營收比重將顯著提升，業績動能相當可期。

勤凱營收近九成來自被動元件導電漿，MLCC外電極以銅漿為主，電感、電阻則多使用銀漿，法人說明，該公司看好AI伺服器、高速運算與先進封裝快速發展，積極將既有材料配方與漿料技術延伸至高階電子應用，合金膏成為跨出被動元件領域的重要產品。

據了解，合金膏目前推進最快的是高速傳輸軟板，業界分析，AI伺服器內部空間日益緊縮，部分設計開始以軟板取代傳統硬板，由過去二層朝五至六層以上發展，合金膏可在雷射鑽孔後填入導電材料，建立多層軟板間的垂直傳輸路徑，勤凱相關產品已完成客戶認證並取得固定訂單，是新應用中最先貢獻營收的項目。

另一大重點則是CoWoS後續可能導入玻璃基板TGV製程，勤凱曾說，現行TGV多採電鍍銅填孔，但玻璃本身不導電，且銅與玻璃熱膨脹係數不同，容易衍生孔洞、裂紋及良率問題，合金膏可在雷射鑽孔後直接印刷填孔，透過配方調整降低材料應力，在70微米、甚至30微米小孔徑均具填充能力，正與客戶合作驗證。

高階ABF載板部分，伴隨AI晶片面積放大、I/O密度提升，載板層數不斷增加，傳統逐層壓合、鑽孔及電鍍製程面臨良率與成本挑戰。導電漿可用於微導孔填充，透過多層共同壓合建立垂直導通，減少壓合循環次數，成為勤凱切入先進封裝的另一布局。

法人樂觀看待，勤凱今年本業受惠被動元件需求復甦，銅漿、銀漿出貨同步走揚，若合金膏等新產品明年順利放量，營收結構將由傳統被動元件逐步延伸至AI、高速傳輸與先進封裝，衝刺力道可高度期待。

CoWoS 被動元件 營收 伺服器

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