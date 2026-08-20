聽新聞
0:00 / 0:00
眾達財報／上半年獲利1.2億元 EPS達1.5元
光通訊廠眾達-KY（4977）公告第2季財報，單季稅後純益2.15億元，每股純益2.68元，一舉扭轉今年第1季虧損表現，並推動今年上半年獲利達1.2億元。法人看好，後續將有望跟隨美系網通大廠，持續推動業績動能向上成長。
眾達20日公告今年第2季財報，單季合併營收為2.22億元、季增6.7％、年減17.9％，毛利率23.1％、季增3.4個百分點，不過象徵本業的營業利益仍淨損3,759萬元，單季稅後純益2.15億元、年減28.7％，相較今年第1季轉虧為盈，每股純益2.68元。
累計今年上半年合併營收為4.31億元、年減20.8％，平均毛利率21.5％，相較去年同期減少兩個百分點，稅後純益1.20億元、年減39.3％，每股純益1.50元，表現低於去年同期2.51元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。