快訊

量能創1個月新低…台股成交量不到8000億 外資轉買超37.82億元

34歲瞞夫下海！人妻AV女優自爆婚姻危機 結局跌破眼鏡「不入行早離婚」

中油三接95.4公頃開發許可遭撤銷 最高行逆轉判內政部處分違法確定

聽新聞
0:00 / 0:00

眾達財報／上半年獲利1.2億元 EPS達1.5元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

光通訊眾達-KY（4977）公告第2季財報，單季稅後純益2.15億元，每股純益2.68元，一舉扭轉今年第1季虧損表現，並推動今年上半年獲利達1.2億元。法人看好，後續將有望跟隨美系網通大廠，持續推動業績動能向上成長。

眾達20日公告今年第2季財報，單季合併營收為2.22億元、季增6.7％、年減17.9％，毛利率23.1％、季增3.4個百分點，不過象徵本業的營業利益仍淨損3,759萬元，單季稅後純益2.15億元、年減28.7％，相較今年第1季轉虧為盈，每股純益2.68元。

累計今年上半年合併營收為4.31億元、年減20.8％，平均毛利率21.5％，相較去年同期減少兩個百分點，稅後純益1.20億元、年減39.3％，每股純益1.50元，表現低於去年同期2.51元。

眾達 財報 EPS 光通訊

延伸閱讀

jpp財報／喜迎AI機構件大單挹注 第2季毛利率創歷史新高

大立光獲利／自結7月每股純益13.94元

倍利科法說會／第2季EPS 5.18元創高 上半年賺逾一個股本

信義房屋成交動能增溫　Q2營收年增33%、獲利躍升

相關新聞

jpp財報／喜迎AI機構件大單挹注 第2季毛利率創歷史新高

AI機構件大廠jpp-KY（5284）經寶精密20日公告財報，受惠AI機構件需求爆發，帶動第2季營收、毛利率雙雙寫下歷史新高，獲利動能強勁，上半年每股純益更衝上8.54元；展望未來，公司指出，訂單能見度已直達年底，下半年將逐季成長，動能將比上半年更強，全年高成長無虞。

遠銀法說會／上半年稅前獲利創同期新高 下半年衝刺財管2.0

遠東商銀20日召開2026年第2季線上法人說明會指出，受惠於資產負債表結構優化、存放利差擴大及三大核心獲利全面雙位數增長，上半年累計稅前淨利達29億元，創歷史同期新高，較去年同期大幅成長39.6%，每股盈餘（EPS）0.54元，年增25.6%。展望下半年，遠東商銀將積極開拓財管2.0，並預計於年底正式進駐高雄亞洲資產管理專區。

漢翔法說會／多元業務穩健推進 今年營運動能審慎樂觀

漢翔（2634）公司20日舉行法人說明會，公司表示，隨著國內無人機政策逐漸明朗、國防業務穩健執行，加上民航與科技服務等業務引擎持續增溫，今年漢翔營運動能審慎樂觀。財務表現上，今年第2季營收表現達92億元，每股盈餘(EPS)為1.02元，累計上半年營收168億元，EPS 1.3元，均較去年同期有顯著提升。

潤德法說會／接案動能穩健 今年新增28筆訂單、金額21億元

潤德（6881）20日舉行法說會，公司表示，2026年接案動能維持穩健，截至目前已新增28筆工程訂單，年度新增金額約21億元。目前在手工程總金額約59億元，其中尚未認列金額約23億元，案件儲備維持一定規模，為後續營收提供良好支撐。

中鋼獲利／連四個月賺錢 自結7月6.55億元

中鋼（2002）20日公布7月自結損益，單月稅前盈餘6.55億元，連續四個月賺錢，但月減55.3%、年減22% ；前七月稅前盈餘29.94億元，年增224.4%。展望鋼市，中鋼指出，中國大陸鋼廠減產改善利潤率有助供給面收縮，隨國內下游庫存亦逐步調整去化，有利鋼市後續整體發展動能。

大立光獲利／自結7月每股純益13.94元

大立光（3008）20日公布今年7月自結稅後純益18.26億元，年增6.97%，每股純益（EPS）13.94元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。