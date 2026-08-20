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美食財報／獲利大躍進！第2季稅後純益年增188% EPS創五年單季新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美食-KY（2723）20日公布第2季財報，受惠美國、台灣市場穩健營運，以及大陸市場策略調整效益持續發酵，第2季毛利率、營業利益率及淨利率全面提升，單季稅後純益3.38億元，年增188%，每股純益（EPS）1.88元，為去年同期0.65元的近2.9倍，並創五年來單季新高。

美食-KY第2季營收42.32億元，年減8.3%，毛利率約61.7%，較去年同期59.62%提高約2.1個百分點；營業利益4.22億元，年增49.4%，營業利益率約10%，較去年同期6.12%提升約3.9個百分點，顯示在營收規模縮減下，獲利能力反而明顯改善。

若以歸屬母公司業主淨利計算，第2季淨利率約8%，較去年同期2.54%提高約5.5個百分點。美食-KY指出，第2季三率較去年同期提升約2.1至5.5個百分點，主要反映美國及台灣市場穩健營運，加上大陸市場策略調整持續發酵，帶動獲利結構改善。

累計今年上半年，美食-KY營收82.59億元，年減12.6%；營業利益7.46億元，年增25.7%；稅後純益5.75億元，年增74.8%，EPS 3.19元，較去年同期1.83元大幅提升，且上半年獲利已接近2024年全年水準。

從各市場來看，美國仍是美食-KY最大營運市場，第2季貢獻營收約24億元，占合併營收58%，隨營運規模擴大，獲利貢獻同步攀升。法人指出，今年首季美國市場一度受到極端氣候干擾營收動能，隨相關影響淡化，美國市場仍是後續獲利成長的重要支柱。

台灣市場則已連續七季營收成長，第2季營收占合併營收比重提升至20%。美食-KY持續推廣新型態門市，並規劃今年下半年及明年透過產品創新、新型門市布局，進一步搶攻台灣烘焙市場。

至於大陸市場，美食-KY持續執行去年公布的營運調整策略，陸續退出獲利低於預期的區域，帶動店數及營收同步縮減，截至今年6月底，當地店數已降至300家以下。法人觀察，隨門市去蕪存菁，上半年大陸直營門市單店日均營業額已優於去年同期，預期今年大陸市場損益表現可望顯著改善。

財報 美食 EPS

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