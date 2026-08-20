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jpp財報／喜迎AI機構件大單挹注 第2季毛利率創歷史新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
jPP-KY董事長鍾國松。記者蘇健忠／攝影
jPP-KY董事長鍾國松。記者蘇健忠／攝影

AI機構件大廠jpp-KY（5284）經寶精密20日公告財報，受惠AI機構件需求爆發，帶動第2季營收、毛利率雙雙寫下歷史新高，獲利動能強勁，上半年每股純益更衝上8.54元；展望未來，公司指出，訂單能見度已直達年底，下半年將逐季成長，動能將比上半年更強，全年高成長無虞。

jpp-KY在 AI 伺服器機櫃、電源櫃及儲能相關機構件訂單加持下， 第2季營收站上12.04億元，季增3.2%、年增49.3%，毛利率更進一步優化至42.1%，季增4.6個百分點、年增9.3個百分點，營收、毛利雙雙創下歷史新高，單季每股純益達4.41元。

jpp-KY累計上半年營收23.69億元，年增43.5%，稅後純益4.51億元，年增92.7%，每股純益8.54元。據悉，目前jpp-KY在泰國廠的產能利用率維持在歷史高位，隨著新建噴漆廠完工，噴漆產能將進一步擴大，訂單能見度已直達下半年。

據悉，jpp-KY為滿足客戶的需求，目前正在擴建2.2萬坪全新廠房，同時為因應後續AI訂單需求，預計將引進500噸、400噸的沖壓機殼，估計今年沖壓產能將較去年增長30%以上，今年整體展望樂觀。

jpp-KY透過與全球電源龍頭廠的深度策略合作，目前已成功切入 AI 伺服器電源、機殼與機櫃的高階機構件市場，相較於其他競爭對手，jpp-KY 在泰國北欖府的成熟生產基地可透過鄰近客戶的高效物流與即時供應體系，解決客戶對供應鏈彈性的高度要求。

jpp-KY指出，公司下半年將持續擴大在AI領域的技術投入，重點布局在高階大型量產門檻的機構件，滿足未來雲端數據中心對散熱與穩定供電需求的趨勢。

同時，在全球航太供應鏈移轉的浪潮下，jpp-KY將同步積極推進空中巴士A350航電整機機構件等高階航太專案認證，有望成為繼AI後的另一股穩定成長動能。

財報 毛利率 伺服器 經寶精密

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