遠銀法說會／上半年稅前獲利創同期新高 下半年衝刺財管2.0

遠東商銀20日召開2026年第2季線上法人說明會指出，受惠於資產負債表結構優化、存放利差擴大及三大核心獲利全面雙位數增長，上半年累計稅前淨利達29億元，創歷史同期新高，較去年同期大幅成長39.6%，每股盈餘（EPS）0.54元，年增25.6%。展望下半年，遠東商銀將積極開拓財管2.0，並預計於年底正式進駐高雄亞洲資產管理專區。

遠東商銀指出，今年上半年營運動能充沛，截至今年6月底，總資產突破9,000億元大關，淨值亦接近720億元，累計上半年淨收益為73億元，年增17.4%，提存前盈餘達31億元，年增29.9%。

各業務表現方面，遠東商銀利息淨收益達37億元，年增14.7%；手續費淨收益在財富管理年增46%，以及保險代理和企金放款帶動下，達17億元，年增20.3%，金融交易與兌換利益亦成長至15億元，年增17.1%。在獲利能力指標方面，年化股東權益報酬率（ROE）較去年同期的6.18%攀升至7.44%，年化資產報酬率（ROA）則從0.44%增加至0.60%。

遠東商銀指出，上半年營運主軸聚焦於資產負債調節，在兼顧資產成長與流動性覆蓋率（LCR）管理下，策略性將LCR目標由130%調降至120%區間，自央行轉存款及高品質低利資產中釋出資金，轉向投入高收益放款與金融資產配置，帶動存放利差持續改善至1.30%，淨利差（NIM）升至0.92%。

在資產配置方面，遠東商銀上半年總放款年增210億元達5,240億元，年增4.1%，其中外幣放款大增140億元，放款結構持續「汰弱留強」，降低收益率較低的房貸占比至27%，並將資源轉向重點大企業18%、中小企業17%及海外放款14%，搭配利差較佳的理財型房貸、信貸與機車貸等；存款端則加強吸收外幣與個人存款，個人存款占比提升至37%，盼能提升個人和中小企業的存款占比。

展望下半年營運亮點，遠東商銀表示，今年7月20日已正式開辦財管2.0，下半年將持續積極開拓財管2.0業務，聚焦在家族辦公室，鎖定跨世代傳承、海外資產布局與稅務信託等需求，提供全方位服務。

遠東商銀表示，目前已與高雄市政府簽署意願書，規劃於今年底正式進駐「高雄亞洲資產管理專區」設立據點。若未來財管2.0客戶數達250戶以上，每戶資產逾億元，預計將可形成250億元以上的AUM（資產管理規模），成為挹注財管手續費收入的新主力。

此外，遠東商銀除了與既有的國內加密貨幣交易所BitoPro合作，正式開辦「美金信託購幣服務」之外，另也在規劃企業收付穩定幣服務，以及串聯交易銀行，延伸現有的虛擬資產（VASP）生態圈，隨著國內外穩定幣相關法案推進，穩定幣相關業務仍具成長空間。

在數位轉型與金融科技布局上，遠東商銀推動「1+2M+10N」及全行AI應用架構，目前已有122項AI提案進入實驗與上線階段，涵蓋分析式、生成式與代理AI，預估全數落地後可節省75.39位全職人員的標準工時。