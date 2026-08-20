漢翔法說會／多元業務穩健推進 今年營運動能審慎樂觀

漢翔（2634）公司20日舉行法人說明會，公司表示，隨著國內無人機政策逐漸明朗、國防業務穩健執行，加上民航與科技服務等業務引擎持續增溫，今年漢翔營運動能審慎樂觀。財務表現上，今年第2季營收表現達92億元，每股盈餘(EPS)為1.02元，累計上半年營收168億元，EPS 1.3元，均較去年同期有顯著提升。

軍用業務方面，勇鷹高教機量產進度正常，預計今年完成全案66架交機。同時，飛機全壽期服務已全面展開，後續業務重心將轉向全機隊維運。除了高教機之外，漢翔也持續執行多款軍機的後勤維修，軍用業務仍平穩進行。

無人機業務方面，上月海巡署艦隊分署採購艦載無人機標案，由漢翔與美國Shield AI公司合作以V-BAT垂直起降無人機得標，是近期的重要里程碑，未來也將持續爭取政府訂單。海外商機方面，漢翔目前正深耕核心技術，致力取得美國Green UAS認證，加速布局非紅供應鏈商機。

漢翔的無人機業務發展策略，已逐步從協助國內量產，轉型為自主研發。目前，漢翔正與學界合作，研製自有無人機產品；已公開發表的「無人機反制系統」及「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」已逐漸成熟，能滿足各種無人機使用情境，漢翔也正推動相關技術朝實際應用發展。

民用業務方面，隨著全球民航新機需求成長，漢翔除了既有國際訂單穩定增量以外，也陸續在新訂單爭取上締造佳績，如：7月法茵堡航展期間，與多家航空大廠談下總額逾220億元的新訂單。涵蓋發動機零組件、大型機身結構組裝、先進複合材料及高附加價值機體零組件等，替未來數年營運挹注穩健動能。

科技服務方面，去年於自家水湳廠區興建的9MW/54MWh電力島已邁入完工階段，將在今年上線啟用，並辦理啟用典禮，向各界公開介紹這套系統，包括：對內提供全廠區用電效益；對外則鎖定「用電大戶」，拓展儲能解決方案。